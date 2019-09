La NFL al momento, resumen de la jornada

FINAL: With a win over the Saints, the @RamsNFL are 2-0 to start the season! #NOvsLAR pic.twitter.com/ON3fJGz5Qq — NFL (@NFL) September 15, 2019

Concluida la primera tanda de partidos dominicales, aquí te dejamos lo más importante alrededor de la National Football League:Nuevamente, los Bengals tuvieron solamente algunos pasajes positivos en su partido, y eso no alcanza para ganar consistentemente en la NFL. Los Niners mantuvieron perfecta su marca tras apalear a Cincy a domicilio, por 41-17, pero quizás no le hemos victo un rival digno a San Francisco en lo que va del arranque de campaña.Austin Ekeler volvió a anotar, y con cada nuevo touchdown del corredor de los Chargers, se devalúa más Melvin Gordon, quien al menos anunció que se reintegraría al equipo durante la temporada regular. Por parte de los Lions, juego de contrastes para Matthew Stafford. Lo que queda claro es que estos Bolts no lucen como los candidatos al título que muchos supusieron al inicio de la campaña, como quedó de manifiesto con la intercepción que selló la derrota, 13-10, para L.A. faltando un minuto.Duelo de contrastes dramáticos en la posición de quarterback para este duelo de la NFC Norte, con Aaron Rodgers cumpliendo para los Packers mientras que, nuevamente, Kirk Cousins deja mucho qué desear, a la luz del dinero que se embolsa con cada jornada. Green Bay se recuperó de una desastrosa jornada inaugural donde la ofensiva estuvo extraviada en Soldier Field. La victoria por 21-16 brinda nueva luz a la campaña de los Packers.En un juego que debió ser memorable para la afición de Nashville, por el retiro de los jerseys de Steve McNair y Eddie George, los fanáticos presentes en Nissan Stadium recordarán este encuentro por el incendio que se suscitó justo antes de la patada de salida, donde una bocina colocada cerca de una de las zonas de anotación se prendió, literalmente. En un duelo cerrado de la AFC Sur, los Colts se lograron imponer a los Titans, por 19-17.Exitoso debut para Antonio Brown con los Pats, atrapando su primer pase de anotación portando el jersey N° 17 de New England. Los campeones defensores del Super Bowl se vieron otra vez demoledores ante un equipo de Miami que llegaba como víctima, pero que también es dirigido por un head coach en Brian Flores que conoce a profundidad a la plantilla de los Pats. New England mantuvo su marca invicta gracias a la victoria por 43-0, donde la defensiva necesita recibir muchos elogios luego de dos salidas sin recibir touchdown.No miren ahora, pero los Bills están empatados en el liderato de la AFC Norte con los Pats, gracias a una marca de con marca de 2-0. el novato Devin Singletary, quien esencialmente tomó el lugar de LeSean McCoy en el ataque de Buffalo, anotó su primer touchdown terrestre como profesional. Saquon Barkley volvió a brillar, pero, fue insuficiente para los Giants, nuevamente, quienes decidieron ponerse a lanzar cuando el equipo avanzaba bien por tierra. La derrota por 28-14 deja hundida a los Giants en el fondo de la NFC Norte.La ofensiva de Pittsburgh estuvo ausente durante la mayor parte de su cotejo frente a los Seahawks, igual que en la jornada inaugural. Eso sí, la afición de los Steelers se llevó un susto cuando Ben Roethlisberger sufrió un duro golpe al codo izquierdo que lo tuvo como "cuestionable para regresar al partido" por algunos minutos. En el día del cumpleaños N° 68 de Pete Carroll, los Seahawks salieron con una valiosa victoria de Heinz Field, por 28-26.Acérrimos rivales de la NFC Este, los Cowboys sobrevivieron a un partido menos brillante que el de la semana previa, pero todavía efectivo, para batir a domicilios a unos Redskins que vieron escribirse un poco de historia en su estadio. Adrian Peterson, quien no fue activado para la jornada inaugural, superó en la lista histórica de touchdowns terrestres a Jim Brown por el quinto sitio, con su anotación N° 107 por tierra, colocándose a tres de Walter Payton. Valiosa victoria para los Cowboys, por 31-21, para mantenerse en lo más alto de su sector.Sin los fuegos pirotécnicos de la primera jornada, Lamar Jackson volvió a comandar a los Ravens al triunfo, esta vez en casa ante los Cards. A diferencia de la semana pasada, ahora sí vimos un poco más de Jackson por tierra, mostrándose mucho más eficiente que el corredor Mark Ingram II por esta vía. Baltimore dejó su marca perfecta en 2-0, para mantenerse al tope de la AFC Norte. La derrota, por 23-17, deja a los Cards sin conocer el triunfo todavía, en 0-1-1.La historia fue defensiva en Houston, con los ataques delatando grandes carencias en un partido correspondiente a la AFC Sur. El esquinero estelar de Jacksonville, Jalen Ramsey, se vio envuelto en un episodio de gritos en la banca cuando, aparentemente, quedó muy molesto por no recibir el apoyo de sus coaches para desafiar una jugada después de una recepción que se marcó buena para DeAndre Hopkins donde él vio claramente que el balón había hecho contacto con el suelo. En algún momento, el heaed coach Doug Marrone debió ser separado de Ramsey por otros jugadores. Más tarde, Ramsey dejó caer una sencilla intercepción que pudo haber arreglado todo. No vamos a criticar a Marrone por habérsela jugado por el triunfo con una conversión de 2 puntos, pero quizás la selección de jugada no fue la mejor, apostando a un Leonard Fournette que corrió dubitativamente todo el día. Feo, pero valioso triunfo para los Texans, 13-12.Aparentemente, Patrick Mahomes es tan bueno que solamente necesita jugar un cuarto. El quarterback de los Chiefs tuvo un segundo periodo de ensueño, lanzando cuatro pases de touchdown que fueron suficientes para derrotar a los Raiders en el último juego de NFL que veremos con un diamante de béisbol en el centro. Por el otro lado, Derek Carr se convirtió en el líder pasador en la historia de los Raiders, proeza que le tomó apenas cinco temporadas y dos partidos. Al final, sin embargo, Oakland cayó por 28 a 10 y mira desde abajo a los Chiefs en el tope de la AFC Oeste.Si lo que te gusta es el juego ofensivo, había que evitar Mile High a toda costa. Mitch Trubisky lanzó para apenas 120 yardas en "una liga de quarterbacks", mientras que los corredores de los Broncos --Phillip Lindsay y Royce Freeman-- se combinaron para apenas 90 yardas terrestres, por su lado. Joe Flacco se puso momentáneamente la capa de héroe con una conversión de 2 puntos para ganar el encuentro --todo lo contrario a lo que sucedió antes en el día con Fournette y los Jags--, por 14-13, pero los Broncos dejaron suficiente tiempo en el reloj para que un gol de campo providencial de Eddy Piñeiro revirtiera la fortuna de los Bears, quienes viajarán de regreso a Chicago con una victoria de 16-14.La lesión en la mano de Drew Brees fue lo más notorio de este partido, debiendo ser reemplazado en los controles por Teddy Bridgewater. En algún momento del partido, Brees ni siquiera podía sostener un balón luego de haber sido golpeado en una jugada limpia por Aaron Donald. Eso no fue lo único negativo que sucedió para los Saints, quienes nuevamente se vieron perjudicados por los oficiales, esta vez tras un balón suelto de Jared Goff donde negaron la posibilidad de una devolución para touchdown de Cameron Jordan al marcarlo, de inicio, pase incompleto. Los Rams apilaron puntos hacia el final, para ganarlo 27-9, pero en general no fue el tiroteo ofensivo que se esperaba en L.A.No fue bonito, pero al final, fue un buen partido. Errores puntuales de los quarterbacks y backs defensivos terminaron por convertir a este partido en algo interesante hacia el final, después de un inicio algo lento. Los golpes violentos estuvieron a la orden de la noche, y hubo una larga lista de lesionados, incluyendo, momentáneamente, a Carson Wentz, para Philly. Una conexión entre Matt Ryan y Julio Jones en cuarta oportunidad cuando faltaban cerca de tres minutos por jugar fue el touchdown que puso el número final de 24-20 en el marcador, aunque los Eagles tuvieron una última oportunidad de darle la vuelta al juego.