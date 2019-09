La ONU manipula a Greta Thunberg: Paty Navidad

El lado oscuro de Greta Thunberg: La títere de multimillonarios y políticos. Pobre niña, es manipulada, controlada y utilizada por la misma élite y sus organismos (ONU) para engañarnos y aceptemos “El calentamiento global” como una verdad cuando no lo es. https://t.co/RZ6wtlwmdb — (@ANPNL05) September 24, 2019

La actriz Patricia Navidadluego de asegurar que Greta Thunberg está siendo manipulada por la ONU para que “aceptemos el calentamiento global como una verdad”.“El lado oscuro de Greta Thunberg: La títere de multimillonarios y políticos. Pobre niña, es manipulada, controlada y utilizada por la misma élite y sus organismos (ONU) para engañarnos y que aceptemos 'El calentamiento golobal' como una verdad cuando no lo es”, escribió Patricia Navidad en Twitter.Este lunes la activista sueca Greta Thunberg lanzó un mensaje a líderes mundiales reunidos en la ONU para fortalecer el Acuerdo de París sobre el clima."¿Cómo se atreven? Han robado mi niñez y mis sueños con sus palabras vacías", declaró la activista de 16 años. "Nuestros sistemas ecológicos están colapsando, muriendo.Estamos en el principio de de una extinción masiva y de todo lo que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas sobre el crecimiento económico perpetuo", acusó Thunberg.En diferentes tuits, Patricia Navidad ha asegurado que no cree que el calentamiento global sea real sino que es provocado y manipulado."HAARP es la causa del calentamiento global. El arma o proyecto más peligroso, ha causado terrible daño a la atmósfera y le ha otorgado a la élite y a militares poderes similares a 'Dios' con los que provocan huracanes, temblores, tornados, sequías, calentamiento global, etc.", escribió Navidad.Con información de Milenio