"Le quitaron varios huesos que obstruían el área de las cervicales, está estable, pero no reacciona, lo tienen en terapia intensiva y hay que esperar las clásicas 72 horas para ver cómo evoluciona ", dijo un allegado.



"Su hija ya está aquí en Monterrey y más tarde llegada otra de sus hijas, la familia ya está enterada del caso y lo que nos dicen que sólo hay que esperar a desinflame la cabeza para saber qué sigue".

"Yo soy malo, pero en cosas como estas se me rompe el corazón, por lo que les ruego a Dios por su pronta recuperación", publicó LA Park.

El luchador La Parka está en terapia intensiva a la espera de que reaccione tras la operación que se le hizo en las cervicales.La huesuda fue operado la madrugada del lunes, por lo que las próximas 72 horas son claves para conocer cómo evoluciona.El sonorense cayó de cara al piso y su cabeza chocó con el barandal de protección cuando voló por en medio de las cuerdas, pero se atoró con la tercera,Fuentes aseguran que el luchador tendrá que permanecer tres semanas en el Oca Hospital, donde es atendido, debido a que por la gravedad de la lesión no puede ser traslado a laya presentaba problemas en el brazo derecho.Luchadores que prefirieron omitir su nombre aseguran quepudo haber reaccionado en la caída, pero no logró meter las manos, debido a la lesión en el brazo.El gladiador hizo pareja con LA Park para enfrentar a Monsther Clown y Rush, quien debutaba con elementos de Triple A, en el duelo estelar del aniversario 67 de la Arena Coliseo, en evento que organizaba la empresa regia Kaoz, la que decidió hospitalizar al luchador., pero no daba más detalles.Ayer lo visitaron luchadores como Rush, LA Park y los promotores Willy Garza, de McAllen, Manuel Mazatán, de Triple A Monterrey, Jorge Flores, de Triple A México, entre otros.En redes sociales, luchadores de todas las empresas en México le deseaban pronta recuperación al luchador.