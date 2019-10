La policía investiga un asesinato en la casa de Tarzán

Estados Unidos.- Las autoridades estadounidenses están investigando el asesinato a una mujer en la casa del actor Ron Ely, conocido por interpretar a Tarzán en la década de los 60. Así lo ha confirmado la propia oficina del sheriff del condado de Santa Bárbara.



Los agentes recibieron una llamada este martes por la noche alertando de una disputa familiar en la casa del intérprete en Hope Ranch, California. Los efectivos que llegaron al lugar encontraron a una anciana muerta por heridas de arma blanca. “Había sido apuñalada”, ha explicado el teniente Erik Raney a la cadena CNN.



El esposo de la víctima ha asegurado a los agentes que un miembro de la familia estaba involucrado en el altercado, aunque en su momento no especificó quien, pues estaba desbordado por los nervios, apunta Raney.



Ahora, los investigadores estarían tratando de esclarecer los hechos. Por el momento, no han trascendido las identidades de las personas en el momento del apuñalamiento, por lo que ni siquiera se sabe si el actor estaba allí. Tampoco se conoce el nombre de la víctima ni lo que movió al agresor a realizar semejante acto.



Ely, de 81 años, es un actor y novelista conocido por interpretar al personaje principal en la serie de televisión de 1960 Tarzán, y por interpretar el papel principal en Doc Savage: The Man of Bronze.