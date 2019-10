La principal causa de cáncer de pulmón en México no es el cigarro

Ciudad de México.- El cáncer de pulmón encabeza la lista de los cánceres más letales en México, y lejos de lo que puede creerse, no es el consumo de cigarro la principal causa que desarrolla la enfermedad, sino el humo de leña que se asocia con los indicadores de pobreza: en el país 9.3 millones de personas se encuentran en esta situación.



De acuerdo con el coordinador de la Unidad Funcional de Tumores Torácicos del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Oscar Arrieta Rodríguez, en México casi la mitad de los pacientes nunca han fumado.



"El 45% de los pacientes mexicanos con cáncer de pulmón nunca ha fumado, en el caso de las mujeres éste se incrementa 67%".



En el marco de la Conferencia de América Latina sobre el Cáncer de Pulmón, afirmó que uno de los principales retos se centra en el sureste del país, pues en entidades como Chiapas, Oaxaca y Veracruz es donde existe mayor concentración de pobreza, por lo que los pobladores utilizan la quema de leña para actividades como cocinar.



Síntomas del cáncer de pulmón



Aunque se requiere una serie de estudios clínicos para determinar si una persona padece cáncer de pulmón, hay ciertos síntomas que se deben poner en alerta a las personas.



• Tos que no desaparece y, al contrario, empeora

• Tos con sangre

• Flemas de color metal oxidado

• Dolor en el pecho

• Ronquera

• Pérdida de peso y apetito

• Dificultad para respirar

• Cansancio

• Neumonía

• Bronquitis



Mortalidad del cáncer de pulmón



Las cifras que presenta la Organización Mundial de la Salud (OMS) en América Latina son alarmantes, pues por cada dos pacientes diagnosticado, uno fallece.



Al año se registra una incidencia de 78 mil 766 nuevos casos de cáncer de pulmón, así como 71 mil 909 decesos.



Sin embargo, el cáncer de pulmón no está considerado dentro de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos destinados a atender padecimientos como cáncer de mama, de cuello uterino y colon.