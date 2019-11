La radical transformación de Shiloh, el hijo de Brangelina

“ Quiere que le llamemos John o Peter”.



es el cuarto -primero biológico-, de los seis hijos quetienen en común, junto a Maddox, Pax Thien, Zahara y los mellizos Vivienne Marcheline y Knox Leon.Desde muy pequeño, Shiloh expresó su deseo por ser tratada como un niño y no como una niña, desde entonces Angelina ha respaldado los deseos de su primogénito.Nació biológicamente con sexo femenino pero desde muy pequeña manifestó a sus padres su deseo de cambiar de género, pidiéndoles vestir de niño, llevar el pelo corto y que le llamaran John, ahora, diversos medios reportan que el joven ha iniciado un proceso hormonal para seguir con su cambio de sexo.El pasado mes de abril, a punto de cumplir los 13 años, se supo que había comenzado dicho tratamiento hormonal en el Centro de Cirugía Younique de Santa Mónica, California y ha sido captado en diversas ocasiones en la institución médica, acompañado de su madre, Angelina, quien siempre ha respaldado la elección de John.Que lo llamen John ha sido una petición propia desde muy temprana edad, y aunque ahora ha trascendido por la prensa estadounidense que el joven pide que se refieran a él de esta forma, fue su papá, Brad Pitt, quien reveló el nombre hace ya varios años, durante una entrevista con Oprah.Tras la separación de Brad, las cosas no han sido del todo fácil para Angelina, hace poco se reveló que debido al actor, Jolie no puede abandonar los Estados Unidos, aunque su mayor deseo es retomar el estilo de vida aventurero y nómada al que estaba acostumbrada antes de convertirse en esposa y madre."Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré en cuanto los niños cumplan 18. Por ahora tengo que asentarme en el lugar en que su padre elija vivir", reveló la cineasta en una entrevista que concedió para la revista Harper's Bazaar.