La rara ‘microluna’ llena que veremos el viernes 13

Se acerca la luna llena de septiembre, la llamada “luna de cosecha”, que es la luna llena más cercana al equinoccio de otoño (23 de septiembre).La llegada de lade este año dependerá de la zona horaria en la que vivas.En México, el momento en que la Luna se llene llegará antes de la medianoche del viernes 13, según Farmers Almanac Curiosamente, la última vez que sucedió esto, el 13 de junio de 2014, y no se ha tenido un viernes 13 de luna llena desde el 13 de octubre de 2000, ¡y no volverá a suceder hasta el 13 de agosto de 2049!Se ha calculado que tener una Luna llena en el día 13 de un mes en particular, y que ese día sea un viernes, es (en promedio) una ocurrencia deLo que distingue a esta próxima Luna llena de las demás es que los agricultores, en el pico de la temporada de cosecha actual, pueden trabajar hasta altas horas de la noche a la luz de esta Luna.La Luna sale aproximadamente a la hora en que se pone el Sol, pero lo más importante, en esta época del año, en lugar de aumentar su promedio normal para aparecer 50 minutos más tarde cada día, la Luna parece levantarse casi a la misma hora cada noche antes de que esté llena.Para agregar a todas las rarezas de la próxima Luna llena, esta casi coincide con el apogeo, ese punto en su órbita que la coloca a su mayor distancia de la Tierra: 405 mil 715 kilómetros de distancia.¿Recuerdas el pasado febrero, cuando la Luna llena coincidió con el perigeo, su punto más cercano a la Tierra? La Luna estaba más de 48 mil kilómetros más cerca y, en consecuencia, fue calificada como una “Superluna”.Pero la Luna llena de este mes parecerá un 14 % más pequeña, lo que llevará a algunos a llamarla “microluna.Claro que muchos la verán del mismo tamaño de siempre, porque esos cambios de tamaño, no son tan fácilmente distinguibles.