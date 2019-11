La Revolución Mexicana y su resonancia en el arte

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que se ubica en el Museo Mural Diego Rivera.

La Revolución Mexicana de 1910 involucró una cruenta guerra civil que marcó y manchó a México con un saldo de. Documentada en sus días por losy otros importantes fotógrafos y cineastas nacionales e internacionales, el movimiento armado integra una buena parte de la cultura visual y el imaginario colectivo nacional:Su legado artístico, un discurso trazado por José Vasconcelos en 1921 y materializado por—los últimos menos célebres que los “tres grandes”— se apropió de los muros más significativos del país para “adoctrinarlo” con el estatuto de la “No reelección” al tiempo que determinó la esencia —siempre evocadora y poco realista— de los nuevos representantes de un pueblo en contra de la dictadura: el obrero, el soldado y el campesino, las entrañables figuras de las jóvenes indígenas, los alcatraces, los coloridos parajes mexicanos.De esta mirada parcial nos salva la afortunada visión de Orozco y sus veraces “desastres de la guerra”, la madre que pena, La despedida del hijo que se suma a uno de tantos bandos, La trinchera y la descomposición social de El banquete de los ricos y el caos apocalíptico de la Katharsis.Hoy a casi 110 años de aquel escenario nos enfrentamos a una nueva especie de revuelta, quizá menos comprensible y articulada, pero tan o más violenta que la que se nos recuerda puntualmente cada 20 de noviembre. No cabe la menor duda:de los migrantes, el lenguaje y los crímenes de odio, división.A diferencia de las expresiones artísticas del siglo pasado, las de la Revolución Mexicana del siglo XXI no cuentan con una figura parecida a Vasconcelos, ni difunde un lenguaje político avalado por el poder, las manifestaciones visuales de hoy son efecto de la desesperación. Parece surreal que la mayor parte de las propuestas artísticas y conceptuales serias tengan que ver con el tema de¿Será que los mexicanos necesitamos siempre de temas tan dolorosos para inspirarnos?Algunos trabajos referentes a este momento de la historia son:• Los de abajo, de Mariano Azuela• El águila y la serpiente, de Martín Guzmán• Revolución orozquista, de los Hermanos Alva• Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes• Enamorada, Emilio El Indio Fernández• Paisaje zapatista, de Diego Rivera• Retablo de la Revolución (Sufragio efectivo no reelección), de Juan O’Gorman• Del Porfirismo a la Revolución, de David Alfaro Siqueiros• La adelita• La toma de Zacatecas