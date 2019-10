La risa incontrolable de The Joker es una enfermedad real

Ciudad de México.- Si ya viste la película The Joker seguramente te preguntaste su realmente existe el padecimiento de Arthur, el cual consiste en una risa que no se puede contener, sin importar la situación que estés viviendo. Además de no parecer divertido, luce estresante, crea ansiedad y hasta cierto punto, miedo.



A pocos días de su estreno, Joaquin Phoenix se ha llevado los aplausos del mundo entero por su brillante actuación dando vida a ‘The Joker’, la que expertos califican como la película del año. Uno de los elementos que hicieron determinante la interpretación de Phoenix tiene que ver con su perturbadora risa.



Todd Phillips, director de la cinta, modificó el origen de la siniestra risa del personaje que predominaba en los cómics. Cuando antes reflejaba ironía y burla, en esta versión está llena de dolor, tristeza y amargura. La obsesión de Joaquin para hacerlo perfecto, lo llevó a documentarse sobre la patología de la risa y observó durante meses videos para poder interiorizarlo en su personaje.



A pesar de tener diversos nombres, el más común para la enfermedad de la risa es epilepsia gelástica, conocida también como risus sardonicus o enuresis risosa. Una ligera malformación en el cerebro, provoca que la risa sea excesiva y descontrolada. Además, la patología provoca que algunos pacientes experimenten risa sin alegría, llegando a confundir el placer con el dolor.



La enfermedad se manifiesta durante los primeros años de vida y su causa más frecuente son los tumores en el hipotálamo, llamados hamartomas hipotalámicos. A pesar de sonar poco naturales y mecánicos, en ocasiones, la risa se escucha natural e incluso es contagiosa.



Según reporte de expertos médicos, la mayoría de los casos son controlables con medicamento y tratamientos. Sin embargo, hay situaciones en los que se requieren operaciones para regularlo, pues llega a convertirse insoportable para el cuerpo.