La señora no se merece semejante escándalo: Alicia Machado

Ciudad de México.- Alicia Machado externó su apoyo a Verónica Castro ante la guerra de declaraciones con Yolanda Andrade por su supuesta boda, la cual orilló a la madre de Cristian Castro a anunciar su retiro del medio artístico.



Visiblemente molesta por las declaraciones en las que Yolanda asegura que tiene pruebas de su romance con Vero y la llama mentirosa por negar esta relación sentimental, Machado no dudó en arremeter contra la conductora del programa Montse y Joe.



“La señora no se merece semejante escándalo y semejante cochinada por parte de una persona con quien ella compartió su tiempo, me parece detestable la actitud de la señora esta Andrade”, declaró.



Posteriormente, Alicia envió un mensaje para Castro.



“Es una hermosa, es una reina, que es una diosa y es una mujer hermosa, que todavía le queda mucho por hacer y que está en un gran momento como actriz y que ¡por favor!, al contrario, que más bien debería agarrar una serie con esos ojos hermosos que tiene de cabr…, bien cabr…”.



De esta manera, la actriz venezolana ha dejado claro que en toda esta controversia ha tomado un bando: junto a la señora Verónica Castro.