La sexta extinción masiva de especies; más cerca de lo imaginado

La sobrepoblación, el consumo masivo de recursos y la utilización de combustibles no renovables hace que la sexta extinción masiva de especies "esté más cerca de lo imaginado", advirtió el científico de la, Gerardo Ceballos.La máxima casa de estudios dio a conocer en un comunicado los resultados de un estudio que el especialista publicó eny en la que precisa que de 1970 a 2015 el 70% de individuos de especies de animales silvestres como elefantes, jirafas, rinocerontes, tortugas, peces, entre otros, se perdió.En su artículo, el académico deldestaca que en pocas décadas han desaparecido las especies que tardarían miles de años en perderse de manera natural. "Se calcula que las tasas de extinción ocasionadas por el ser humano, son entre 100 y mil veces más altas que las de los tiempos geológicos", enfatizó.Las desapariciones masivas se debían a desastres naturales, como ocurrió con el meteorito que cayó en. Ahora, agregó, este proceso se da por la explotación de recursos naturales y la sobrepoblación humana.Gerardo Ceballos comentó aque de seguir las tasas de extinción de los últimos dos millones de años, las 477 especies de vertebrados que desaparecieron en el último siglo se hubieran perdido en 10 mil años.De no cambiar el modelo de desarrollo actual, se predice que el colapso de la civilización se dará en 2050, a causa de problemas ambientales como el cambio climático. De cumplirse la predicción, a la población que tienen entre 10 y 20 años les queda poco tiempo, sería terrible, alertó el especialista.México, argumenta en su estudio, es uno de los países con mayor biodiversidad, pero enfrenta grandes problemas ambientales que ponen en riesgo miles de especies, lo que pone al descubierto que el cuidado del entorno debe ser prioridad nacional.Es necesario detener este proceso, no únicamente por razones éticas, morales y filosóficas, sino por sobrevivencia; la ventana de oportunidad se cierra rápidamente, expuso Ceballos.Uno de los retos del también presidente de laes combatir la pesca ilegal del totoaba, que causa la muerte indirecta de la vaquita marina; un kilo de buche de ese pez puede costar 100 mil dólares.De acuerdo con el especialista es necesario una política pública sólida y seria para contrarrestar los problemas nacionales y globales. El peso de evitar este colapso ambiental recae en los hombros de esta generación, ya que lo que está en juego es la sobrevivencia de la humanidad, hay que cambiar los patrones de consumo y no adquirir animales silvestres como mascotas, finalizó.