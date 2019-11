La tienen ‘papita’; en años, el ‘Tri’ jugará su partido más ‘fácil’

Tan desigual como la temperatura entre lasy el frío de Toluca. Así será el último partido como local de laPor si no era suficiente la diferencia entre ambos cuadros de acuerdo al, esta vez los caribeños enfrentan un partido para el que tuvieron que viajar muchos kilómetros y finalmente disputar en un ambiente poco conocido y a una altitud muy distinta a la que acostumbran.México es la Selección número 11 del planeta, a solo un escalón del “Top Ten”, mientras Bermudas está casi en el otro extremo, en la posición 170 entre 206 selecciones.En la era delhabía tenido duelos contra equipos de la zona que figuran entre los peores del orbe, pero ninguno como Bermudas.Cabe recordar que en Copa Oro, el Tri se había medido a Martinica, pero esa es una selección quey por lo tanto no se toma en cuenta dentro de la clasificación oficial.Ahora, el conjunto nacional tiene ante sí la posibilidad de terminar su participación en lade la competencia de Concacaf de forma invicta, ya que hasta ahora tiene tres victorias.En cambio, Bermudas enfrentará dificultades pocas veces vistas en su historia futbolística pues tendrá que viajar alrededor de 3800 kilómetros desde la isla hasta Toluca para un partido que no le servirá más que para sumar algunos puntos pues ya no tiene chances de avanzar a la siguiente ronda de esta competencia. Si acaso, un improbable empate le permitiría clasificar a laOtra de las dificultades que enfrentará el conjunto isleño será la temperatura. En Bermudas las mínimas hoy rondan los 23 grados centígrados, muy superiores a los pronosticados en Toluca a la hora del cotejo, donde será de alrededor de 8 grados con posibilidad de lluvia.A esas condiciones se sumará el hecho de que el equipo visitante también tendrá que sortear la altura de 2 mil 667 metros sobre el nivel del mar para intentar conseguir una hazaña casi imposible ante un equipo que solo tiene una derrota en 15 partidos de este 2019.El duelo no tenía los reflectores de otros momentos y combinado con laterminó por ser disputado en el Estadio Nemesio Diez de Toluca en vez del Estadio Azteca.Finalmente el antecedente más próximo favoreció a los aztecas pues laen octubre terminó con una victoria 5-1. Todo como parte de los ingredientes para el duelo más desigual en la era Martino.