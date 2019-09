La tierra de ‘El Mencho’ alcanza récord de policías asesinados

“Creemos que es indignante que al País no le importe nada el asesinato de policías que se da todo el tiempo en México.

El mismo fue hallado muerto posteriormente, al igual que el ex segundo y el ex tercero al mando de la corporación, Javier Raudales y Gilberto Casillas, respectivamente.

Aún faltan poco menos de cuatro meses por concluir el año, pero 2019 ya igualó a la cantidad de asesinatos de policías y personal ministerial registrados en todo 2018 en Jalisco, entidad que sirve de bastión para elliderado por, entre municipales, estatales y federales, los mismos registrados en los 12 meses del año pasado.En la cuenta de 2019 están el; y el, asesinado en Ocotlán a finales de abril.También hay que sumarle la muerte del, el 2 de agosto pasado, y el más reciente caso de apenas este sábado, cuando mataron al director de la Policía de Lagos de Moreno,Esto ocurre en contraste con el 2018, cuando no hubo ningún comisario municipal ni mando de la Fiscalía asesinado y, de acuerdo con la asociación Causa en Común que se encarga de hacer un conteo a nivel nacional, Jalisco es puntero entre las entidades con más asesinatos de integrantes de instituciones de seguridad y justicia.Hasta el domingo la asociación no había actualizado las cifras con el caso más reciente del comisario de Lagos de Moreno y sus dos escoltas, por lo que Jalisco aparecía en tercer lugar, pero con este último caso,estaría en segundo puesto entre los estados, sólo debajo de, que sumaba 25 gendarmes muertos.De acuerdo con la asociación, estos números reflejan un problema grave que debería indignar a sociedad y Gobierno y resolverse con un castigo de inmediato hacia los causantes.“Tenemos dos problemas con la Policía, no tenemos el número de policías que necesitamos y los tenemos en condiciones deplorables”, aseguró José Antonio Polo, presidente de Causa en Común, en la más reciente ponencia convocada por la A.C., en agosto pasado.Entre las muertes de este 2019 está también la del ex comisario de Tonalá que inicialmente fue reportado como desaparecido en febrero pasado, Octavio García Aceves.Los tres fueron privados de su libertad el mismo día que habían renunciado a su cargo en Tonalá, con la intención de unirse a la Coordinación Estratégica de Seguridad del Estado, como confirmó más tarde el coordinador Macedonio Tamez Guajardo.