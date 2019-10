La Toya Jackson mantiene vivo legado de su hermano

“Es emotivo y maravilloso que se siga promoviendo el mensajes de respeto y cuidado al medio ambiente que él a través de su música había llevado siempre”, dijo la intérprete, quien se llena de emoción cada que ve este homenaje a su hermano.



La cantante La Toya Jackson dijo que a una década de la muerte de Michael Jackson "El Rey del Pop", continúan divulgando el mensaje de respeto y cuidado al medio ambiente que su hermano dejó a través de su legado musical.Durante su visita en México con motivo del regreso a esta ciudad del espectáculo “Forever. The best show about the King of Pop”, compartió su emoción por la manera en que se sigue recordando a su hermano, a través de su trabajo musical, el cual ha trascendido las barreras del tiempo.Jackson estuvo acompañada en este encuentro con los medios por el productor teatral Alejandro Gou, así como el director artístico, Jesús Sanz-Sebastián y el coreógrafo Carmelo Segura, quienes coincidieron en que lo que se busca es continuar con el homenaje a una de las máximas figuras de la música pop.Hizo hincapié en que nada tiene que ver con lo hecho por otras compañías. “Nosotros tratamos de hacer algo original, con nuevas creaciones que evoquen su música y su mensaje, que es lo que nos interesa seguir difundiendo”.Por su parte, el productor Alejandro Gou reiteró que no buscan imitar lo que fue el cantante sino homenajear y de la mejor forma a través de sus grandes éxitos y sus bailes, “esa es la magia y por ello los miembros de la familia Jackson lo aprueban”.El espectáculo ha estado durante tres años de gira y ha llegado a escenarios de Francia, Holanda, Suiza y China. En la ciudad de México, ofreció presentaciones en marzo pasado, y ahora estará del 15 al 27 de octubre, con cinco funciones en total.