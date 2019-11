La URSS espió a EU por 7 años con un micrófono sin cables ni energía

El 4 de agosto de 1945, el, visitó el campamento juvenil de Artek, donde recibió de un grupo de pioneros —organización soviética de tipo scout— un regalo especial: una. Tras un examen de la impresionante obra por los servicios de seguridad, el halagado enviadoDurante los próximos siete años, l. Podrían haber seguido haciéndolo muchos más años si el micrófono no hubiera sido revelado por una casualidad.El elemento central de la operación fue un dispositivo único escondido dentro de la talla. Carente de algún cable o fuente de energía, el—así se llamaba el mecanismo— consistía en una antena, de 23 centímetros, y una cavidad con una membrana de alta sensibilidad. Como tal,en estado inactivo a través de los métodos tradicionales.No obstante, siendo expuesto a una señal de radio de cierta frecuencia, se despertaba: la membrana resonaba y modulaba las vibraciones acústicas en radioondas reflejadas, que a su vezDurante el período de la actividad del endovibrador, se sucedieron cuatro jefes en la Embajada de EU en Moscú. A pesar de que el despacho sufrió varias reorganizaciones,De este modo, el Kremlin sabía de las decisiones de los embajadores estadounidenses antes de que estos se lo comunicaran a la Casa Blanca.En cuanto a la revelación del micrófono, existen dos versiones. Según la primera, fue detectado siguiendo una pista dada a la CIA por, agente renegado del Directorio Principal de Inteligencia de la URSS. La segunda, anunciada oficialmente por EU, sostiene quepor un técnico de la Embajada del Reino Unido, ubicada a 1,5 kilómetros del despacho vigilado.Sin embargo, el hallazgo del endovibrador llevó al desconcierto: los. La fractura de la membrana a la hora del descubrimiento del micrófono complicaba aún más la tarea. Es entonces cuando el enigmático dispositivo fue bautizado(The Thing en inglés).Finalmente, el misterio fue resuelto por el británico Peter Wright, quien logró recrear el mecanismo tras 18 meses de trabajo.Por primera vez fue mostrado al público en mayo de 1960, cuando el embajador de EU ante la ONU, Henry Cabot Lodge, lo llevó en una sesión del Consejo de Seguridad de la organización. Desde entonces, se conserva en el Museo Nacional Criptológico de EU, ubicado en Fort George G. Meade (Maryland).Los expertos estadounidenses, que trataron de entender cómo funciona La Cosa, se sorprenderían si supieran que su diseñador fue, una figura muy bien conocida en EU durante la década de 1930.Descendiente de hugonotes fugados de Francia en el siglo XVI, Termén nació en 1896. Desde la infancia, se interesaba de dos esferas aparentemente opuestas: la música y la ciencia. A la hora de la Revolución de Octubre, se había graduado tanto del Conservatorio como de la Facultad de Matemáticas y Física de la Universidad de San Petersburgo.El joven de talento excepcional fue avistado por el prominente físico Abram Ioffe, quien le concedió, en 1919, un laboratorio en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú. Al año siguiente, trabajando allí en un sistema de alarma inalámbrica, elaboró el primer instrumento musical electrónico que se opera sin la necesidad de tocarlo físicamente. Dos años después, presentó su invento, conocido ahora bajo el nombre de theremín, a Vladímir Lenin quien quedó impresionado con ese dispositivo futurista.A finales de la década de los 1920, Termén se traslada a Nueva York, donde continúa sus investigaciones, empieza la producción comercial de los, se mezcla con la alta sociedad —contacta con tales personalidades como Albert Einstein, Charlie Chaplin y el futuro presidente de EU, Dwight Eisenhower— y trabaja para la inteligencia soviética.“Para tales propósitos, elaboré mi propia táctica: para saber algo nuevo, clasificado, hay que ofrecer algo nuevo. Cuando demuestras tu nuevo invento, es más fácil descubrir en qué están trabajando”, recordó medio siglo después.No obstante, en 1938 se le ordenó volver a la URSS. Meses después de llegar a Moscú, fue arrestado y declarado culpable de. Terminó en una ‘sharashka’, nombre que recibían los laboratorios secretos del sistema del Gulag, donde se especializó en el desarrollo de los dispositivos de escucha para la inteligencia y creó el endovibrador.No se limitó a La Cosa. Así, desarrolló en este período el(‘Ventisca’) capaz de grabar a distancia los sonidos dentro de un edificio.Tras ser puesto en libertad, en 1947, colaboró con los servicios de seguridad durante los próximos 19 años. Entre otras cosas, trabajaba sobre el mejoramiento de grabaciones de escucha secreta de Iósif Stalin.“Decían de él que estaba medio loco y se comportaba de la misma manera en casa. Pero de los registros de vigilancia constante que escuché, no tuve esa impresión. Así, hubo grabaciones de momentos cuando firmaba documentos sobre ejecuciones. Me dio la impresión de que era una persona bastante humilde e indiferente: cuando le daban esas listas, las firmaba sin dudar”, contó el inventor.Durante el resto de su larga vida, trabajó en la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú, mejorando el diseño del theremín y promoviéndolo como un instrumento clásico. A finales de los años 1980, pudo restablecer contactos con músicos occidentales y realizó una serie de conciertos en varias ciudades del mundo.En 1991, meses antes de la prohibición del Partido Comunista de la URSS, ingresó en esa organización, cumpliendo una promesa dada a Lenin casi 70 años antes.Sus últimos meses fueron ensombrecidos por amenazas anónimas vinculadas a sus ideas políticas. Así, en enero de 1993, mientras estaba de gira en Países Bajos,. Murió mientras dormía el 3 de noviembre del mismo año.