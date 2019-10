La vida de Joaquín Phoenix y las trágicas similitudes con el ‘Joker’

"Cuando yo tenía 15 o 16 años, mi hermano River llegó a casa del trabajo con una copia en VHS de “Toro salvaje". Me sentó en el sofá y me obligó a verla. Al día siguiente me despertó y me hizo verla otra vez’.



"Me dijo: Vas a volver a actuar otra vez, eso es lo que vas a hacer. No me lo preguntó, me lo dijo. Y estoy en deuda con él porque actuar me ha proporcionado una vida increíble’, dijo Joaquin Phoenix tras recibir el premio del TIFF por su actuación en The Joker.

‘¡Está teniendo convulsiones! ¡Vengan por favor, porque se está muriendo, por favor!’, gritaba Joaquin Phoenix en esa llamada que se difundió en cada televisora del país.

Probablemente seas de los muchos afortunados que vieron este fin de semana el, película sobre el origen del némesis de Batman, que sorprendió a la crítica internacional por ser demasiado profunda y salirse por completo del molde de las llamas películas de superhéroes, que tanto le disgustan a directores de cine como Martin Scorsese.Muchos son los aciertos del Joker, entre estos, las estratosféricas referencias fílmicas con las que cuenta como The King of Comedy, The Warriors y Taxi Driver la cual la hacen una película atrevida y arriesgada.Además de esto la historia es sumamente controvertida puesy a los problemas que achacan a la sociedad pues, al final, los males que existen en ella son responsabilidad de todos.El Joker se queja del violento engranaje que está viviendo y termina por convertirse en eso, que, de algún modo, le están obligando a convertirse, no tanto por él mismo, sino por la indiferencia sistemática con la que operan los demás.La vida de Arthur, el Joker, no es para nada sencilla; además de vivir en la marginación lleva a cuestas el estigma de un enfermo mental, la sociedad lo rechaza y el sistema de salud del gobierno le da la espalda empeorando aún más su, ya de por sí, deteriorada salud mental.Sumado a eso debe lidiar con el estrés que le genera enterarse de ciertos sucesos dolorosos de su niñez, lo que termina por convencerlo que siempre ha estado profundamente solo.La vida privada de Joaquin Phoenix, aunque dista mucho de la vida del personaje que interpreta, tiene similitudes que sin duda marcaron la vida del actor.Igual que el Joker,, vivió durante muchos años en la. Sus padres, en una especie de secta, de la que quisieron huir cuando Joaquin y sus hermanos empezaron a crecer.Con mucho esfuerzo los padres de Joaquin, lograron mudarse a Los Ángeles, a un pequeño departamento en el que no se permitían niños. Sus padres no podían pagar algo más grande y a menudo River, Joaquin y sus hermanas tenían que esconderse dentro de la lavadora, por horas, para que el casero no se diera cuenta de su presencia.River, el hermano mayor de Joaquin, conocido por sus papeles en películas como ‘Stand By Me’ y ‘My Own Private Idaho’, misma que estelariza a lado de Keanu Reeves, desde muy pequeño mostró un gran interés por la actuación.Desafortunadamente todo el éxito que cosechó Joaquin, ya no pudo verlo River quien murió a los 33 años, a causa de una sobredosis de la cual el actor no pudo salvarlo.La cicatriz de Joaquin Phoenix es una marca de nacimiento, tal como lo reveló el actor en diversas ocasiones ante el continuo hostigamiento de los reporteros. Sin embargo, pese a tal aclaración, varios diarios (amarillistas) aseguraron que la cicatriz del actor había sido provocada en una pelea.Otros más aseguraron que había nacido con labio leporino. Esto ocasionó que Joaquin fuera visto como una persona diferente, igual que el Joker, y aunque él nunca se sintió marginado, los rumores sobre sule molestan mucho al actor.Pese a tantas adversidades Joaquin Phoenix, contrario al "Guasón", ha sabido direccionar su vida ypara quienes, igual que él, sufren en un mundo tan lleno de injusticia.