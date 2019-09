La Volpe apunta fallas tácticas de Gerardo Martino

Toluca, Mex.- Fiel a su estilo, Ricardo La Volpe, ex técnico del “Tri”, opinó de la estrepitosa caída en el juego amistoso de la Fecha FIFA.



“Un resultado que no se esperaba, venía jugando bien el equipo, creo que la era de Martino era muy buena, y hay que ir detalle por detalle, ver el partido.



Todo el partido supo leer, me imagino que Scaloni le mandó bien el mensaje a los jugadores tapando la salida tanto de Layún como de Gallardo, haciendo coberturas porque jugó muy cerrado”, explicó ayer “El Bigotón”.



“Son cosas de estrategia, de hablar, de inteligencia, y no ese empuje para demostrar que podemos ganar. Claro, es importantísimo demostrar que quieres ganar”. comentó La Volpe.