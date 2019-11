La mágica voz detrás de Into the Unknown de Frozen 2

"Siempre soñé con hacer eso", bromea la cantante de 23 años con una voz suave y como de hada. "Y ahora se hizo realidad ..."



Me realizing the voice of @AURORAmusic is in the the Trailer for Frozen 2 pic.twitter.com/xQfQNeAjHO — Carlos Santaella (@CharlieFungus) June 12, 2019

La banda sonora deya está aquí y la próxima película tiene su respuesta a la exitosa canción de Frozen. La secuela trae de vuelta al mismo equipo que llevó a Frozen a un gran éxito y los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert-Lopez están de regreso. Al frente, sin duda creando más canciones dignas de un Oscar, como la poderosa balada "Into The Unknown".Una colaboración entre Idina Menzel y la joven cantante noruega Aurora, "Into The Unknown" atrae la atención de los fanáticos de Disney y muchos esperan que este sea el comienzo de más trabajo entre el cantante y la compañía.La premisa de Frozen 2 es que Elsa está siendo seducida por la magia oscura que podría ponerla en contra todos y todo lo que ama.Into The Unkown" es casi una canción de llamada y respuesta mientras AURORA da voz a la sirena secreta que está llamando a Elsa."Into The Unknown" comienza con la voz inquietante y etérea de AURORA que llama repetidamente a Idina con una serie de "oohs y ahhs" mientras Idina canta su respuesta como Elsa al atractivo melódico e hipnótico de su llamada.