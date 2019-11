Ladrón estrelló auto con niños a bordo

y luego chocó contra un árbol anoche en Brooklyn.Los niños fueron rescatados con sólo heridas leves, dijo la policía.El sospechoso, cuyo nombre no fue revelado de inmediato por la policía, se llevó el automóvil cerca de Liberty Avenue y 92nd Street en Ozone Park ayer alrededor de las 19:45 horas, dijo NYPD.Probablemente no sabía que dos niños menores de 10 años estaban en el asiento trasero, pero de todos modos se fue en dirección a Brooklyn, publicó el Diario NY El sospechoso pronto perdió el control del automóvil y se estrelló contra un árbol en la avenida Norwood en Cypress Hills.Testigos dijeron que conducía “como un loco”, yendo por el camino equivocado por una calle de sentido único antes de estrellarse.Otro testigo dijo que los niños parecían aterrorizados cuando fueron rescatados por policías. “Estaban gritando por su madre. Estaban perdidos ”, dijo a New York Post.Fueron atendidos por socorristas allí mismo y se reunieron con su madre. Mientras, el sospechoso fue arrestado en el lugar y llevado a la comisaría 106 en Ozone Park.