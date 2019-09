Lagarde, a un paso de ser la primera mujer en dirigir el BCE

El Parlamento Europeo aprobó hoy el nombramiento decomo presidenta dely sucesora de Mario Draghi, con lo que se ubica a un paso de convertirse en la primera mujer en dirigir la institución.La ex directora delrecibió el visto bueno de 394 eurodiputados en votación plenaria secreta, celebrada este martes en la nororiental ciudad de francesa de Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo.En un breve comunicado, el legislativo precisó la designación de la ex ministra francesa de Finanzas como nueva titular del BCE fue rechazada por 206 eurodiputados, mientras que 46 decidieron abstenerse, con lo que ahora corresponde al Consejo Europeo tomar la decisión final de su nombramiento.Elemite una opinión no vinculante sobre si un candidato es apto o no para desempeñar el papel de presidente del BCE, pero la decisión final de quien remplazará a, el próximo 1 de noviembre, se tomará el mes próximo en la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.A principios de mes, en su competencia ante lapara defender su designación, Lagarde destacó que entre sus prioridades como nueva titular del BCE serán impulsar la economía en la zona euro y llevar la inflación por debajo o cerca del 2.0 por ciento.La abogada y ex ministra francesa recordó que la economía en los países miembros de la zona del euro se enfrenta a algunos riesgos a corto plazo, principalmente relacionados con factores externos, y la inflación se mantiene persistentemente por debajo del objetivo del BCE.“Por lo tanto, estoy de acuerdo con la opinión del Consejo de Gobierno de que se garantiza una postura política muy acomodaticia durante un período prolongado de tiempo para que la inflación vuelva a ser ‘inferior o cercana al 2.0 por ciento”, subrayó.