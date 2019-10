Lamenta Sheinbaum decisión de juez que liberó a detenidos en Tepito

Sobre la liberación de 27 detenidos en el operativo en Peralvillo 33, en la colonia Morelos, informo lo siguiente: pic.twitter.com/dUtr5rO04V — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 25, 2019

Por la liberación de 27 de los 31 detenidos durante el operativo en Peralvillo en la colonia Morelos, la jefa de Gobierno consideró lamentable la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna."Mi opinión, con todo respeto al Poder Judicial, a su autonomía, me parece que fue desafortunada la decisión del juez. Creo que los jueces deberían analizar de manera integral los casos, ponderar el interés colectivo y revisar todas las evidencias”, señaló Claudia Sheinbaum.La mandataria capitalina destacó que el operativo fue exitoso, luego del trabajo de investigación que por meses realizó la Procuraduría capitalina y la Secretaría de Marina."Se ingresó con orden de cateo, no hubo un solo disparo, no hubo abuso policial, se incautaron armas largas, cortas, diversas drogas, se desmantelaron laboratorios y hubo 31 detenidos. La Procuraduría tiene resguardados cinco departamentos del sitio e inició el trámite de extinción de dominio”, detalló la jefa de Gobierno.De acuerdo con la mandataria, el juez argumentó algunas inconsistencias en la integración del informe policial por lo que 27 de los detenidos quedaron en libertad, en tanto las otras cuatro personas detenidas en el mismo operativo fueron vinculadas a proceso con prisión preventiva."El sustento para la liberación, de acuerdo con el juez, fueron las inconsistencias entre los detalles del informe policial y un video que presentó la defensa”, explicó.Para evitar que en futuros operativos, los detenidos sean liberados, Sheinbaum aseguró que se capacitará a los elementos policiacos."Debemos fortalecer la capacitación de la policía de la Ciudad para mejorar los informes que se presentan ante el Ministerio Público, al Gobierno de la Ciudad nos corresponde tener una policía cada vez más profesional y en eso está trabajando con todo su esfuerzo y ahínco nuestro secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch."Hay muchos policías, la mayoría, que todos los días arriesgan su vida de forma valiente para defender a la ciudadanía, pero también en esta investigación se conoció de vínculos de mandos policiales con la delincuencia y frente a la corrupción no nos vamos a detener, llegaremos a sus últimas consecuencias”.El trabajo de investigación del grupo delictivo Unión Tepito continúa abierto hasta dar con los líderes, también se averiguará sobre los mandos policiacos que tienen vínculos con la delincuencia.