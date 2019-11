Lanzan tema inédito de George Michael para película navideña

Ciudad de México.- Virgin EMI lanza un tema inédito y la primera pieza musical nueva de George Michael desde 2012: 'This Is How (We Want You To Get High)' es un clásico uptempo funk y es el final perfecto para 'Last Christmas', la nueva película inspirada en la música de George Michael y Wham!.



La canción, que está compuesta y producida por George Michael y su colaborador James Jackman, está disponible desde este miércoles.



Se grabó en las últimas sesiones de George en estudio y es el primer material original del artista que se comparte en siete años.



This is How (We Want You to Get High)' tiene un seductor gancho de George Michael y una melodía que deleitará a su legión de leales fans y seducirá a toda una nueva audiencia.



La letra aborda los males de la sociedad con su característica mezcla de autocrítica e ironía.



El trabajo en 'This is How (We Want You to Get High)' comenzó a fraguarse a principios de 2012. La canción se fue desarrollando y grabando en sesiones realizadas en los Air Studios de Londres, para darle los últimos retoques a finales del 2015, durante las últimas sesiones de grabación de George -fallecido en diciembre de 2016-.



El tema es el broche perfecto de la nueva comedia romántica de Universal Pictures, 'Last Christmas', inspirada por el éxito de Wham! y que cuenta con una banda sonora que incluye tres temas de Wham! y doce canciones de George Michael en solitario.







El director Paul Feig describe la película como una carta de amor para George. El guión de la película ha sido co-escrito por Emma Thompson, quien protagoniza el film junto a Emilia Clarke y Henry Golding.



Emma Thompson visitó a George en su casa del norte de Londres en la primavera del 2013 para hablar sobre sus ideas para el guión. A George le encantaron, y le dio su bendición.



La actriz y guionista hizo varias versiones del guión antes del fallecimiento inesperado del artista, el día de Navidad de 2016.



En primavera del 2018, tras discutir sobre cuáles serían las canciones que aparecerían en la película, Emma Thompson tuvo la oportunidad de escuchar en exclusiva cuatro temas inéditos de George Michael. Se enamoró de inmediato de la canción 'This Is How (We Want You To Get High)', resaltando que la letra estaba en perfecta sintonía con la temática del film.



La película Last Christmas se estrenará 29 de noviembre.