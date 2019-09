Las enfermedades que afectaron la voz de José José

Ciudad de México.- José José murió este sábado a los 71 años por una serie de padecimientos médicos, entre ellos el cáncer de páncreas; sin embargo, sus problemas de salud fueron más complejos y en los últimos años había estado recibiendo una serie de tratamientos.



La doctora Eugenia Chávez fue la foniatra del cantante. Se encargó de tratarlo con los problemas de voz que desarrolló debido a sus enfermedades. A lo largo de los años se volvieron también buenos amigos.



En entrevista con TV Azteca, la doctora habló sobre la salud de El Príncipe de la Canción y la manera en que ésta afectó a sus cuerdas vocales.



"Él vivía en Estados Unidos y esto no nos permitió atender a tiempo todos los problemas que él tenía de reflujo por una hernia, junto con enfermedades infecciosas que lastimaron sus hermosas cuerdas vocales. Pero no estaban dañadas, estaban enfermadas y rígidas", dijo.



También comentó que hace seis años José José había recibido una operación para cerrarle el diafragma para que el reflujo ya no afectara sus cuerdas vocales. Esto hizo que mejoraran aunque no en el mismo nivel que antes, comentó la doctora Chávez.



"Después de estos cuidados del estómago, también él tenía que tener cuidado con la diabetes. Sabemos que es una enfermedad que favorece, entre otras cosas, el cáncer de páncreas".



Asimismo, comentó que padecía de una serie de afecciones respiratorias: "Él era un enfermo alérgico que tenía sinusitis alérgicas, tenía bronquitis alérgica". Para que pudiera cantar como antes, José José necesitaba mejorar y cuidar de sus bronquios y de sus resonadores, como la nariz, "para lograr esa amplificación que él tenía".







"Y maravillosamente sabemos que él sí fue muy atento a toda la musicalidad con la que nació, porque sí hacía muchos ejercicios de vocalización, hacía muchos ejercicios también de soplo, para poder tener otra vez en buenas condiciones su mecanismo", dijo la doctora Chávez.



Sin embargo, la foniatra comentó que el cáncer de páncreas y la debilidad de la diabetes no le permitieron continuar sus tratamientos en México, dado que se atendía en Estados Unidos.



"Algo con lo que él sufrió muchísimo fueron los problemas infecciosos debido al reflujo y a la rigidez de las cuerdas que no permitía tener esa flexibilidad a las que nos tenía acostumbrados con ese terciopelo maravilloso y esos cambios tanto en sus volúmenes como en sus tonos".







La doctora Eugenia Chávez comentó que le tomó de sorpresa la muerte de José José, pues apenas hace una semana habían intercambiado mensajes y le comentó que había mejorado en aspectos de nutrición.



"La última vez que hablé con él hace ocho días, físicamente hablé con él hace un mes, él me comentaba que estaba avanzando bien en su nutrición, que fue uno de los problemas más importantes que tuvo, entonces el último mensaje que tuve con él fue hace una semana.



Por eso realmente estoy un poco sorprendida de todo esto. Pero sabemos que los pacientes que han tenido tanto desgaste tanto desde el punto de vista nutricional, como la presencia del cáncer en el páncreas, como todos los aspectos diabéticos, hacen que los órganos más importantes como son los riñones, el corazón y el páncreas no funcionen bien".