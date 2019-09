Las enfermedades y escándalos de José José

Ciudad de México.- Diferentes padecimientos afectaron al cantante hasta el punto de alejarlo de las giras y desatar especulaciones frecuentes en torno a su salud.



En 1972, con 24 años, sufrió una neumonía grave que casi le cuesta la vida: se paralizó su diafragma torácico, uno de sus pulmones tuvo daño irreversible y su voz resultó afectada. Debió realizar constantes terapias respiratorias para recuperarse.



Debido a sus excesos con el alcohol y cortisol, en los años 80 tuvo algunas operaciones en las cuerdas vocales, también afectadas por estrés y falta de descanso. A la vez, le implantan una prótesis femoral porque el cortisol dañó la circulación en una pierna.



Asimismo, padeció alcoholismo y también en esa época fue internado en rehabilitación en varias ocasiones.



A mediados de los 90 le diagnosticaron diabetes tipo 2 y eso le causó otros males, como retinopatía diabética en un ojo, por lo cual tuvo tratamientos para mantener la visión y hasta una operación.



En 2001 José José sufrió enfisema. Además, los últimos años lidió con hipertensión arterial, hernia hiatal (estómago) y depresión.



Después, en 2007 tuvo parálisis de Bell (parálisis facial a raíz de un nervio afectado).



Dos años más tarde se le detectó la enfermedad de lyme, infección transmitida por garrapatas y que daña diversos órganos. José José resultó con parálisis en casi todo el lado izquierdo del cuerpo.



Mostró reflujo gastroesofágico en 2012, mismo que le afectó las cuerdas vocales hasta provocarle afonía.



Su capacidad para cantar y hasta para hablar habían disminuido hace tiempo. Desde 2015 el artista presentaba delgadez extrema.



Además, la vida del "Príncipe de la Canción no estuvo exenta del escándalo.



A lo largo de la década de los 80 abusó del alcohol y de la cortisona, que se inyectaba como paliativo al estrés causado por la vida artística. Con el tiempo, la sustancia atrofió los vasos sanguíneos en su fémur y los doctores le pusieron una prótesis.



En los años 90 tuvo problemas financieros y contratos fraudulentos lo llevaron a acusar a su mánager (quien era su cuñado, hermano de Anel); la situación lo orilla a divorciarse.



Abusando de su poder, el representante lo estafaba con las ganancias provenientes de las ventas de discos y conciertos. José José, quien se resiente de la voz, ingresa en rehabilitación para dejar el alcoholismo.



En el 2007, Anel, su ex, declaró a medios que José José vivía en Miami distanciado de sus hijos mayores y que por esa razón se perdía de cumpleaños y graduaciones, entre otros momentos familiares. Entrevistado al respecto, el cantante se arrepintió del tiempo que dilapidó en vida y que le impidió disfrutar a fondo de los suyos.



En 2008 Sara, su esposa, sufrió un derrame cerebral. El intérprete regresó a los escenarios para tratar de sacar adelante los problemas económicos derivados del tratamiento médico de su mujer y de las enfermedades que lo aquejaban a él.



Por otro lado, Anel publicó el libro de memorias Volcán Apagado, en el que reveló sus encuentros con las drogas, su vida como dama galante y la etapa en que estuvo casada con José José.



Ya para 2011, en Colombia, apareció un supuesto hijo ilegítimo de José José, Brayan Fanier, pero las pruebas de ADN determinaron que no hay un vínculo biológico con el mexicano.



En el 2013, mientras brindó un concierto en Querétaro, el artista se cayó del escenario y fue llevado al hospital; además, en un homenaje por sus 50 años de trayectoria, encaró molesto a los periodistas que lo cuestionaban por su estado físico.



En el 2016 recurrentemente se volvió viral en redes el deceso de José José, lo cual hizo que el cantante lo desmienta en tono enardecido.