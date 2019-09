Las espectaculares imágenes en Indonesia que muestran el cielo teñido de rojo

Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.

Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi — Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) September 21, 2019

Else tiñó dedurante el fin de semana por efecto de losque se extienden por grandes áreas del país.Una residente de la provincia de Jambi, en la parte oriental de la isla de Sumatra, capturó al mediodía del sábado unas impresionantes imágenes del cielo completamente rojo.Eka Wulandari, la autora de las, dijo que ese día la bruma había sido "especialmente densa" y que "le hirió los ojos y la garganta".Cada año, loscrean una neblina tóxica que puede terminar cubriendo toda la región del Sudeste Asiático.Un experto en meteorología le contó a laque este inusual aspecto del cielo es causado por unLa agencia meteorológica de Indonesia, BMKG, dijo que las imágenes satelitales revelaron numerosos puntos calientes y una "distribución de humo espeso" en la zona de la región de Jambi.El catedrático Koh Tieh Yong, de la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur, dice que el fenómeno -la dispersión de Rayleigh- tiene que ver con ciertos tipos de partículas que están presentes durante el periodo de neblina."Durante los periodos de brumas, las partículas más abundantes tienen el tamaño aproximado de un micrómetro (una milésima de milímetro), pero estas partículas no cambian el color de la luz que vemos", le contó a la BBC."También hay partículas más pequeñas, de unos 0,05 micrómetros o menos, que no generan mucha neblina, pero que son de cierto modo más abundantes durante un periodo de brumas (que cuando no las hay). Eso basta para que se dé una tendencia mayor a dispersar más laque la luz azul hacia adelante y hacia atrás, y por eso ves más rojo que azul".