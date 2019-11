Las increíbles motos que creo un hombre con partes de ‘Vocho’

El quehaya decidido dejar de fabricar su legendario vehículo , el, no quiere decir que no vayamos a seguir viendo cosas nuevas respecto a ese bonito automóvil, pues existen personas que siguen sorprendiendo con su creatividad y talento.Tal es el caso de Brent Walker , un joven estadunidense que se define a sí mismo como "un fabricante un constructor de gran variedad de cosas" tomó las partes de este clásico vehículo para darles una nueva vida: las transformó en una mini motocicleta moderna y con un diseño único.utilizó el motor los '' y adaptó algunas otras partes de otros vehículos, sin embargo, para que el modelo del Volkswagen prevaleciera, añadió las salpicaderas del clásico para darle cuerpo a la motocicleta.Elfue espectacular, pues transformó decadentes automóviles en dos modernos y funcionales medios de transporte, que además lucen bonitos y elegantes en colores azul y verde agua, aunque no son tan rápidas.en su cuenta de instagram todo el proceso de su creación,, como él lo llama y contó a boredpanda que planea presentarlas en los shows deCon información de Milenio