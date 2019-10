Las mujeres mexicanas son las más infieles, revela estudio

Ciudad de México.- Ashley Madison, la plataforma de citas más grande e importante a nivel internacional, fue la primera web de su tipo, promete confidencialidad a cambio de citas íntimas que te llevarán hasta tu pareja ideal, y ahora sostiene que las mexicanas son las mujeres más infieles en todo el planeta.



Hace unas semanas, la página web mencionada reveló que Ecatepec encabezaba la lista de ciudades con mayor número de infidelidades en el mundo.



La plataforma de citas revela que el 33% de las mujeres que utilizan la plataforma cometen una infidelidad, y de todas ellas el 44% son mexicanas,razón por la que aseguran que las mexicanas son las más infieles en el planeta.



¿Empoderamiento a través de infidelidad?



Ashley Madison también reveló que el 56% de sus usuarias mexicanas que están casadas habían expresado en una encuesta que se sentían empoderadas, felices, confiadas, autorrealizadas, confiables y productivas al ser infieles.



¿Desatendidas?



El 49% de ellas señaló que una de sus motivaciones para cometer una infidelidad era la falta de intimidad con sus parejas. De hecho, el reciente estudio de la plataforma también arrojó resultados similares.



Reiterando la información obtenida de su encuesta aplicada en marzo, el nuevo estudio señaló que después del primer hijo es cuando muchas mujeres de la plataforma se sienten motivadas a cometer una infidelidad, pues según Ashley Madison, es en este momento cuando hay una pérdida de intimidad con sus parejas por el nacimiento de los hijos.



De acuerdo con Según Víctor Hermosillo, Director General de Ashley Madison en México, el promedio de las mujeres infieles en nuestro país oscila en un rango de edad de entre los 30 y 33 años, con una familia de dos hijos y con dos años de matrimonio.



Un buen "equilibrio"



En una encuesta internacional realizada a 300 mil miembros de su plataforma (hombres y mujeres), Ashley Madison encontró que la infidelidad puede ser un buen respiro para las parejas casadas, y que esto no implica que sus usuarios quieran terminar con sus actuales matrimonios o familias.



De acuerdo a los usuarios de esta plataforma, las personas que han cometido una infidelidad lo hacen porque no han querido llegar al divorcio, y sus principales razones son las siguientes:



• 55% - quiere mantener unida a su familia.



• 40% - ama a su esposo o esposa.



• 38% - no quiere lastimar a su familia o vivir sin ellos.



• 35% - quiere que sus hijos crezcan con sus dos padres.



• 31% - no cree que pueda ser feliz con alguien más a largo tiempo.