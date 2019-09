Las voces que claman justicia a un mes del ‘Caballo Blanco’

Veracruz.- Con velas para iluminarles el camino, flores y rezos, fue como familiares de algunas víctimas de la masacre en el bar caballo blanco los recordaron a un mes de los hechos donde 31 personas perdieron la vida.



Dice Ruth, hermana de Zuleyma:



"Exacto porque ya hace un mes que ya no están con nosotros, es una pérdida dolorosa porque no es fácil, nadie van a entender el dolor que tenemos, sin embargo seguimos en pie porque hay personas atrás, en el caso de nosotras son dos menores que dejó ella, un amor que ella les ofrecía".



Tanto los familiares de Zuleyma como de otras víctimas aseguraron que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda ni apoyo, a pesar de que las autoridades se habían comprometido a hacerlo.



La hermana del DJ, apunta:



"El gobierno no ha hecho nada, dicen que sí, nosotros queremos ver hechos, más para los huérfanos y las viudas, que apoyen a ellos más que nada y a toda la gente que estamos viviendo este dolor".



La mamá del DJ:



"A mi nuera honestamente sí la están apoyando bastante pero familiares, amigos de mi hijo que le están brindado apoyo, pero que digan, llegó el gobernador, el presidente personalmente, nada de eso".



Y a pesar de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, había asegurado hace más de 15 días que en poco tiempo la Fiscalía general de la Republica iba a dar a conocer avances hasta el momento no se ha dicho nada.



América del Carmen Gómez, madre de Xóchilt:



"Exigiría yo justicia mija, pero te voy a decir algo, no hay justicia más divina que la de Dios, y ellos tarde o temprano van a tener que pagarlo, si aquí no hay jusitica aquí en la tierra, mira que Dios, todo cae bajo su propio peso".



Además, los familiares también exigen que les entreguen las pertenencias que llevaban las víctimas el día de la masacre, mientras que el bar sigue acordonado con todo lo que quedó ese día.