Laura Bozzo defiende a Verónica Castro; le pide no retirarse ‘por una X’

Luego de queanunciara su retiro de la vida artística, ante el escándalo por su supuesta boda con, la conductora Laura Bozzo le demostró su apoyo a través de un mensaje.En su cuenta de, la conductora compartió una grabación en donde le pide a la actriz que no deje su carrera por lo que calificó como un 'escándalo para conseguir publicidad'."Frente a tu anuncio de retirarte de la vida artística quiero decirte dos cosas, la primera: Tú no puedes haber llegado al nivel al que has llegado, sucesora de María Félix, una estrella a nivel mundial, gran madre, gran señora, gran abuela impactarte o dejarte llevar por una X, por una N.N que no representa nada, ni a nadie (…)", afirmó."Lo único que ha querido es darle un poquito de publicidad a un programucho que se ve en cable, que obviamente no tiene gran importancia y tú que hiciste tu carrera no por el escándalo, sino por el talento, ¿vas a darle gusto?, ¿vas a hacerla pasar a la historia como la causante que hizo que Verónica Castro se retirara de la vida artística?", dice la conductora peruana.La grabación de Laura Bozzo recibió cientos de comentarios de seguidores, quienes apoyaron su idea e inclusopara que recibiera el mensaje que le dedicó al final.“Yolanda Andrade, esto va para ti, a quien actúa con maldad hay que desearle suerte, porque tarde o temprano tú la vas a necesitar”, concluye.