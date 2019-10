Lavan ropa de hospital en lavanderías públicas

Múzquiz, Coah.- La administradora del Hospital General de Múzquiz, “Hugo Héctor Martínez Tijerina”, Ana Múzquiz, pone en riesgo la salud de la ciudadanía, provocando un foco infeccioso, al decidir utilizar lavanderías públicas para lavar la ropa sucia utilizada por los pacientes en áreas de hospitalización en este nosocomio, por lo que se espera una urgente intervención de regulación sanitaria de la Secretaría de Salud, de la que depende esta institución ubicada en el mineral de Palaú.



Ayer trascendió esta situación, misma que se comprobó, ya que al cuestionar a la encargada de la lavandería, de inmediato arribó al lugar, ubicado en la zona centro, una ambulancia del hospital para recoger toda la ropa que se estaba lavando en el local público, al que muchas familias envían a lavar ropa, colchas y cobertores, acción con la que la administradora viola las reglas sanitarias para el manejo de este tipo de ropa.



Se dio a conocer que igual, en muchas ocasiones la administradora, Ana Múzquiz, no atiende las quejas del personal de mantenimiento para reparar a tiempo todo el equipo o de áreas especiales del Hospital General y que en esta ocasión ya no funcionaron las maquinas de lavandería del hospital y optó simplemente por buscar una lavandería pública en Múzquiz para enviar a lavar la ropa sucia que sale del área de hospitalización, provocando así un foco infección y poniendo en grave riesgo a la población.



Cabe destacar que en cuanto a mantenimiento, se ha señalado que la administradora siempre ve la manera de evadir los problemas, porque ya en una ocasión, por no dar mantenimiento a las bombas de agua, igual puso en riesgo al personal de limpieza, para que directamente del aljibe, sacaran el agua con tinas, exponiéndose el personal a caer adentro de la pila, lo que nunca le importó a la servidora pública, como ocurre ahora con lo que está pasando en el área de lavandería, pero además ahora con su proceder pone en riesgo la salud de la población de Múzquiz.