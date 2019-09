Le dan el último adiós a Mario Castillejos

Una despedida emotiva, entre lágrimas, abrazos y sonrisas, recordando al amigo, fue la que le dieron ayer personalidades del futbol y de la televisión a Mario Castillejos."Crítico de cualquier equipo siempre, con posturas firmes, pero siempre con un periodismo independiente y eso es para mí lo más valioso de su trayectoria como analista y columnista", mencionó Roberto Gómez Junco, columnista de Grupo REFORMA, al salir de la misa."Se sabía que lo que decía Mario era lo que él pensaba, lo que él defendía, nunca respondió a otros intereses".Jorge Lankenau Martínez, quien fuera presidente de Rayados, recordó cómo Castillejos comenzó su carrera en televisión para hacer contrapeso al también fallecido Roberto Hernández Junior."Él empieza por invitación de mi papá (Jorge Lankenau Rocha), de hecho fue a una estación de radio que era Rolas y Bolas y ahí empieza su carrera periodística", recordó Lankenau."Era un deleite platicar con él, así que creo que se le va a extrañar bastante".Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres, no quiso dar entrevistas y a su peculiar estilo pidió no ser molestado."Lárguense de aquí, respeten mi dolor", dijo.En la Parroquia Nuestra Señora Reina de los Ángeles, de San Pedro también asistieron ex jugadores como Alfredo "Alacrán" Jiménez, José Sánchez, Sergio Verdirame, Alberto Aguilar, entre otros, así como sus compañeros de televisión, Antonio Nelli, El "Pini" Ramones, Juan Ramón Palacios, Ceci Gutiérrez y Gilberto Marcos.