Le dolían los ojos y descubren que tenía bacterias ‘carnívoras’

Un reciente artículo en la revista The Journal of Emergency Medicine describe un raro caso de una infección ocular resistente a antibióticos tratado por los especialistas del centro médico de la Universidad Vanderbilt de Nashville, publicó RT La paciente,que sufre de diabetes,provocados por un edema periorbital.El antibiótico con meticilina que le recetaron no tuvo efecto, así que, infección provocada por las bacterias Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, resistentes a ese tipo de fármaco.Los médicos le prescribieron entonces un tratamiento con vancomicina y penicilina G, medicinas capaces de combatir la propagación de esas bacterias. La solución tuvo éxito y la mujer pudo ser dada de alta 13 días después de su hospitalización.Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC, por sus siglas en inglés), la fasciitis necrotizante es una rara condición que suele darse en personas con el sistema inmune debilitado. Generalmente, penetra en el organismo a través de lesiones de la piel como cortes, quemaduras o picaduras de insectos. El índice de mortalidad de este tipo de infecciones alcanza el 33 %.La infección por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, comúnmente llamadas bacterias 'comecarne' o 'carnívoras' por su forma de alimentarse, provocó una alerta en Japón en 2015, cuando fueron registrados cientos de casos de esta enfermedad. El año pasado, los medios argentinos informaron sobre la muerte de cuatro niños en el país por causa de Streptococcus pyogenes.