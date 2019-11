Le llueven críticas a Marc Anthony por foto con Sarita

Marc Anthony publicó en su Instagram una imagen al lado de Sarita Sosa acompañada de la frase. “Gracias Sarita por estar en mi concierto esta noche”.La publicación levantó polémica en los fanáticos del cantante con algunos comentarios a favor pero la mayoría en contra, pues en la cultura latina los periódos le luto por lo general comprenden un año, por lo que las críticas se centraron en el poco tiempo que tiene de haber fallecido su famoso padre y ella ya asiste a conciertos.No puede ser Marccon ese asco de persona ....noooooooooo y menos agradecer!!!no quiero dejar de ser tu fanQue bueno que Marck no es de los que se deja engañar facilmente al final ella es hija de Jose Jose le duela a quien le duela y la que vio por el fue ella. Y que Mexico la odia? Pff ella es americana no mexicana jajajaEs Sara, no Sarita ya es una mujer casada la arpía esa pena ajena tener una foto con esa "señora"