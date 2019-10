Le pedí a mi madre que me matara; Roberto Baggio

Ciudad de México.- Roberto Baggio, uno de los mejores jugadores en la historia de Italia, lanzó una dura declaración al momento de recordar todo lo que debió sufrir a causa de las lesiones al comienzo de su carrera, especialmente las relacionadas con su rodilla derecha.



Si bien logró consagrarse y ser un referente de clubes como Fiorentina, Juventus, Milan, Inter de Milán y la selección de su país, el delantero pasó días muy complicados, especialmente en mayo de 1985, cuando, tras sufrir una lesión de ligamento anterior en la zona mencionada cayó en la desesperanza.



"Las lesiones fueron una pesadilla para mí. El día después de mi primera operación de rodilla le pedi a mi madre que me matara", confesó Baggio, famoso también por fallar un penalti trascendental en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 que le dio la corona a Brasil.







La operación resultó por demás complicada, ya que los médicos debieron suturar de manera interna con 200 puntos. Dicha experiencia lo acercó al budismo.



"Buscaba algo que me hiciera entender que todo dependía de mí. Yo antes culpaba a los demás. Yo era la víctima y los demás eran los responsables de mi sufrimiento. El budismo me ayudó a entender que todo empieza por mí", señaló.