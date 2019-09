‘Le quitaron el rostro y ojos cuando estaba vivo’; así hallaron a normalista

Imágenes ineditas de los normalistas en Ayotzinapa antes del ataque en Guerrero. En el video aparece Julio Cesar Mondrágon, el estudiante que apareció sin rostro en Iguala. Mi reporte #EnPunto con @DeniseMaerker @NTelevisa_com pic.twitter.com/4IHpU1vy4q — Marco A Coronel (@marcocoronel) September 27, 2019

Durante la noche la Iguala no sólo desaparecieron los 43 normalistas, también murieron tres estudiantes. @marcocoronel conversó con la madre de Julio César Mondragón, quien fue brutalmente torturado #Ayotzinapa pic.twitter.com/uuE3b5CvI2 — Denise Maerker (@DeniseMaerker) September 27, 2019

El día de ayer se cumplieron 5 años de la desaparición de losy se dieron a conocer más detalles sobre lo que hacían los estudiantes antes de que se perdiera su rastro en Iguala.La señora Afrodita Mondragón, madre de, recordó en entrevista con, que su hijo -conocido también como “El Chilango”- quería ser maestro y “quería llevar la educación a los rincones de la República Mexicana”.Además, “El Chilango”, en donde se observa corriendo con sus amigos. Nunca se pensó que sería el último video en el que saldría.Afrodita recapitula que en aquellos días, en septiembre de 2014, Julio César estaba contento, “tenía el pelo muy cortito, estaba peloncito”.Pero después del suceso del día 26, “lo primero que pensé fue mi hijo está en peligro, y yo salí corriendo de la casa y le pedí a mis cruces que me lo cuidarán y me lo protegieran”.Asimismo, la mamá refirió que ladocumentó que esa noche “Julio César, junto con sus compañeros, salió de las instalaciones de la normal a Iguala“.Ya dentro de la terminal de dicha localidad, abordaron el, con número económico 2012, Mondragón “salió, iba sentado sobre el tablero de la unidad de autotransporte”.Tres kilómetros después de recorrido, policías municipales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos atacaron a los estudiantes en dos ocasiones. Además,“Lo subieron a la batea de la camioneta de Protección Civil;, y le sacaron los ojos, más una golpiza. Aquí llegó con los pies amoratados, marcadas las botas, así como de policía”, detalló Afrodita.Posteriormente, ladocumentó que apareció sin rostro ni ojos, y con huellas de tortura. A 35 centímetros de la rodilla derecha, localizaron el globo ocular izquierdo, pues fueron ocasionadas fracturas múltiples en 40 huesos que comprenden el cráneo, la cara, el tórax y la columna vertebral.“Otro golpe más, como madre, queriendo desvirtuar las cosas, que él tuvo problemas con el narcotráfico. Dónde están nuestros derechos humanos, a dónde está una investigación cierta, científica, precisa, son cinco años y no ha habido justicia”, destacó la madre de Julio César.Cabe mencionar que la camioneta con la que “levantaron” a Julio César se trata de la unidad PC-03 y era manejada por el bombero, alias, uno de los 24 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, detenido en octubre de 2014 y liberado el pasado 14 de septiembre“A mí ya me mataron a mi hijo, yo estoy consciente que no me lo van a regresar vivo, pero como mexicana es una responsabilidad como madre luchar para que no nos maten peor que perros”, reiteró Afrodita, madre de Julio César Mondragón.