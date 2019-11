LeBarón posponen viaje a Washington; buscarán invitación formal de Trump

“La realización de la caravana todavía está sobre la mesa, hemos extendido invitaciones a para discutir nuestras preocupaciones también con miembros del Congreso, pero nuestras comunidades han optado por empezar con una petición al presidente (Trump)”, señala Bryan LeBarón.

Laanunció que pospondrá su viaje en, pues primero buscarán una invitación formal para reunirse con el presidente Donald Trump y con congresistas estadunidenses para discutir “nuestras preocupaciones con los miembros de la administración”.El martes pasado, los familiares de las nueve víctimas de la, Sonora, dieron a conocer que realizarían una caravana a Washington para expresar su agradecimiento por el apoyo del gobierno de Estados Unidos.Mediante un comunicado enviado a Notimex, Bryan LeBarón explica que primerode ese país para discutir “nuestras preocupaciones con los miembros de la administración”.Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reuniría con los representantes de las familias afectadas por el ataque ocurrido cerca de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, donde, uno de los cuales, fue dado de alta este viernes de un hospital en Phoenix, Arizona.Expone que “aunque nuestras ideas difieren acerca de cuáles son las mejores estrategias para alcanzar nuestro objetivo de lograr un cambio, nuestras familias y comunidades están resueltas en su determinación de no dejar que la muerte de nuestros queridos familiares sea en vano”.Afirma que seguirán buscando justicia y que"hasta que finalmente nuestros gobiernos establezcan una línea firme que indique que el acto de matar a mujeres y niños inocentes no quede impune, especialmente el asesinato de ciudadanos americanos”.LeBarón recuerda que uno de los objetivos de la caravana esque afecta no sólo a medio millón de estadunidenses que radican en México, sino alertar que esta situación se ha extendido a la frontera mutua, a causa de los nexos entre grupos delictivos en ambos países.También, abunda, se busca exponer que en México, desde 2018, se cometen, perpetrados por “organizaciones terroristas que operan con casi total impunidad”.Menciona que el tercer objetivo de la caravana es expresar la gratitud a, a sus autoridades, incluyendo a Donald Trump y a algunos senadores estadunidenses, así como a miembros del Poder Judicial y a la Patrulla Fronteriza.