Legalizaría AMLO autos ‘chocolate’ por decreto presidencial

El senador de la República,, anticipó que la regularización de vehículos de procedencia extranjera se dará por decreto del ejecutivo, esto luego de que en lafuera rechazado el acuerdo enviado por la mayoría de los diputados federales de Morena, ante lo cual dijo ya se ha dialogado con el presidentey de un momento a otro se podrá dar este proceso, para poner en orden a los 18 millones de automóviles que ya se encuentran internados en el país, publicaEl senador pordeclaró que este decreto del ejecutivo atenderá una vieja demanda de millones de mexicanos que cuentan con un vehículo en estas condiciones y que es parte de su patrimonio. “Aún no podemos precisar cuánto se cobrará o cómo será el procedimiento para su acreditación ante las autoridades hacendarias, pero lo que sí les puedo anticipar es que esto se dará en unas semanas más”, dijo.El legislador reveló además un plan de inversión del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, para infraestructura en salud, educación y vías de comunicación, del que también ya fue informad el presidente“No podemos precisar de qué monto estamos hablando, pero es una suma muy importante que vendrá a ser de beneficio para los coahuilenses”, destacó Monreal Ávila.Cuestionado sobre “cómo enseñar a bailar a los gobernadores al nuevo ritmo que impuso el nuevo gobierno federal”,dijo que “el baile ahora es muy distinto y se tienen que ajustar a la austeridad, pues “ya no se pueden dar tantos lujos sin límite, vivir en la opulencia y en el gasto, los lujos se acabaron y a eso hay que acostumbrarse”.De la misma manera dijo que a la cuarta transformación le falta y será un proceso largo, “pues estamos viviendo una transición y en toda transición no es de la noche a la mañana, pues falta consolidar la propuesta y el cambio de régimen”.“Tan solo en materia de legislativa se han modificado 29 artículos y este es el camino precisamente de la 4T donde se elimina la mal llamada reforma educativa, se crea la, se modifica la Ley Laboral, se eliminó el fuero constitucional, se estableció por primera ocasión la revocación de mandato, la prohibición en la condonación de impuestos, se convirtieron en delitos federales el huachicoleo y la evasión fiscal entre otras cosas”, agregó.Dijo que los hechos ocurridos en el caso LeBarón no tienen nombre y reconoció que en el caso Culiacán se tuvo un operativo fallido, reconocido por las mismas autoridades, y “es que ahora con este nuevo perfil pacifista que ha impulsado el presidente López Obrador la delincuencia lo está aprovechando”, reiteró.