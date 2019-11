León tiene sed de revancha en la liguilla

León.- Con 33 puntos conseguidos, los esmeraldas de León terminaron segundo en la clasificación general, por lo que enfrentarán a Monarcas en esta Liguilla. El delantero Ángel Mena no se considera favorito en esta llave de cuartos de final, señalando que todos los equipos que avanzaron a esta fase, tienen las mismas posibilidades de ser campeón, sin embargo, el ecuatoriano no ocultó su deseo de poder repetir este año como finalista, en una liguilla que será dedicada para Andrés Mosquera, quien salió lesionado el pasado viernes en Tijuana, y no podrá disputar esta fase con la fiera.



"Acá todos los que clasificaron considero que tienen las mismas posibilidades. De todos no hay ninguno que no quiera llegar a una final. Si podemos conseguir el título va para él. No va a remediar lo que le ha sucedido, pero sería algo muy lindo para todos, demostrarle que este grupo está unido, que va también a nombre de él, por todo el esfuerzo que también ha hecho", señaló.



Referente al duelo de este miércoles ante la monarquía, el futbolista destaca el buen nivel futbolístico con el que cerró su rival, perdiendo uno de sus últimos seis juegos de la temporada.



"Siento ese deseo y esa adrenalina de que ya empiece la Liguilla, sabiendo que tenemos un punto a favor al haber terminado en mejor lugar en la tabla. Sabemos que el camino es difícil, pero si nosotros nos enfocamos tenemos muchas chances. Monarcas es un rival muy complicado que vino haciendo buen fútbol y más en esta parte final", mencionó el ecuatoriano.



De esta manera los verdes iniciaron los trabajos este lunes en las instalaciones de casa club, de cara a una Liguilla con dos de sus referentes en óptimas condiciones como lo son Nacho González y su capitán Luis Montes.



Con información de Adrenalina