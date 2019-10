Leticia Calderón detalla encuentros que tuvo con Collado a escondidas

Ciudad de México.- Leticia Calderón calificó a la actual pareja de su exesposo, Yadhira Carrillo, de mentirosa y reveló que ella y su ex Juan Collado se seguían viendo, aunque él ya estuviera viviendo con Carrillo.



Tras una serie de declaraciones de Yadhira, Calderón decidió romper el silencio y “sin pelos en la lengua”, habló para Despierta América, y aseguró que lo hizo porque uno de sus hijos se siente usado cada que la pareja del abogado miente para, quizá -señaló-, limpiar la imagen del abogado, quien permanece en la cárcel tras varias acusaciones.



A Leticia le cuestionaron directamente sobre si era o no cierto que Juan Collado iba todos los días por sus hijos para llevarlos a la escuela y esta fue su respuesta.



“Por primera vez lo voy a decir, pero sí me molesta profundamente que otras personas inventen cosas, no sé si para limpiar la imagen”. Apuntó que su hijo mayor se siente usado con estas declaraciones de Yadhira Carrillo y les duele.



En otra de las declaraciones de Leticia, mencionó cómo fue la partida de Juan Collado de su casa. Ella señaló que en su momento no le molestó que la tercera en discordia fuera Yadhira Carrillo, sino el por qué de la forma en la que se salió de su hogar.



Además, la actriz de ojos claros señaló que su ex y ella se siguieron viendo varias veces más por la madrugada y que el abogado la visitaba constantemente en su casa.



Con información de El Gráfico