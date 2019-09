Ley de Amnistía es para gente humilde: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su propuesta de Ley de Amnistía es para gente humilde que no tuvo una defensa adecuada y las acusaciones que enfrentaron fueron por delitos no graves.



"Esta iniciativa tiene que ver con gente humilde, que no fue asistida, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió, no se les ayudó y los delitos por los que son acusados no son graves, no son delitos de sangre, de violencia", expuso.



Cuestionado en su conferencia de prensa mañanera sobre los alcances de la iniciativa que mandó a la Cámara de Diputados, el Mandatario federal expuso que se trata de un primer paso que no tiene que ver con su estrategia para pacificar al País.



"Son varios los eslabones de esta estrategia, en la que se va avanzando poco a poco", dijo, "los programas de bienestar, la Guardia Nacional, que ya está tomando cuerpo, la campaña contra el consumo de drogas, el impedir la corrupción en la impartición de justicia, el respeto a los derechos humanos y el control de armas.



"Así vamos a ir avanzando hasta ver lo de la amnistía, la reinserción de personas que están detenidas y que deseen incorporarse a la vida pública. Todo esto se está analizando, tiene que pasar, desde luego, por la autorización de las víctimas, se tiene que valorar el tipo de delitos y desde luego el compromiso de no volver a cometer ilícitos", refirió.



Respecto a la liberación de personas que son consideradas presos políticos, el tabasqueño dijo que se trata de un proceso más complicado, pero se trabaja en ello.



"También se sigue viendo, por los procedimientos formales, el desistimiento de quienes acusan y de las autoridades a los que consideramos presos políticos, por ejemplo el caso de los maestros, que fueron a la cárcel acusados de lavado de dinero, que se demostró que fueron fabricados estos delitos, ahí se sigue otro procedimiento, ese es más tardado, más complicado, pero se está llevando a cabo", aseguró.



"Lo de la iniciativa de Ley de Amnistía es para que salgan (...) con menos delitos, la gente más humilde, de las cárceles".