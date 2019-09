Ley de Amnistía no aplica para los reos de Coahuila

Saltillo, Coah.- La Ley de Amnistía es una de las propuestas más importantes en el Plan de Pacificación Nacional emprendido por la cuarta transformación, pero en Coahuila, esta iniciativa es equivalente a una bala de salva: mucho ruido y sin ningún efecto.



De acuerdo con la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social, en Coahuila ninguno de los más de 2 mil detenidos en los Centros de Readaptación Social son candidatos a quedar en libertad de ser aprobada la iniciativa.



El director de la Unidad Desconcentrada, Apolonio Armenta Parga, aseguró que en un primer análisis solamente dos casos llamaron la atención de la autoridad local, el primero de un kikapú y el segundo de un tzotzil detenidos en el Cereso Varonil de Saltillo.



Una de las propuestas de la iniciativa de ley es que se amnistíe a “las personas indígenas que enfrentan procesos sin traductor o abogado que entienda su cultura y lengua”, sin embargo ambos indígenas detenidos en Saltillo hablan el español y no pertenecen completamente a sus comunidades.



Respecto al beneficio que se concederá a mujeres que tomaron la decisión de abortar y los médicos o parteras que las asistieron, en Coahuila se abrieron 14 carpetas de investigación del 2017 a la fecha, según el Secretariado de Seguridad Nacional.



No obstante, en los penales femeniles de la entidad no hay ninguna mujer detenida por este delito, aseguró Apolonio Armenta, por lo que no aplicará tampoco ese beneficio de ley que genera expectativas tanto en presos como en sus familias.



Finalmente, entre los delitos contra la salud que serían amnistiados ante una posible aprobación de la iniciativa de ley está el narcomenudeo, cuando los poseedores o vendedores de droga fueron presionados o amenazados para hacerlo, o cuando se trata de personas en condición de pobreza que no tienen oportunidad de trabajo y educación.



En el delito de narcomenudeo Coahuila es uno de los líderes nacionales, en lo que va del año 2019 la Fiscalía General del Estado inició carpetas de investigación a 4 mil 875 personas por posesión y venta de drogas.



Pero ninguno de los que están detenidos aplica para la amnistía: ni fueron obligados, ni amenazados ni padecían precariedad, porque de acuerdo con Ejecución de Penas y Reinserción Social, no entrarían al nuevo marco legal.