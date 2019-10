Ley de Extinción atenta en contra de derechos humanos

Saltillo, Coah.- La aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen de proyecto de decreto en el que se equiparan la defraudación fiscal y la compraventa de facturas con la delincuencia organizada, prácticamente pone en riesgo a cualquier contribuyente, afirmó el abogado Ricardo Martín González.



Al impartir un seminario sobre la Ley Nacional de Extinción de Dominio en el Campus Arteaga de la UAdeC, indicó que “si lo quieres ver en términos fríos, un contribuyente puede ser un miembro de la delincuencia organizada, y cobra mucha importancia la Ley de Extinción de Dominio porque regula el procedimiento de extinción de dominio contra aquellas personas que hayan cometido hechos ilícitos… ojo, no delitos, hechos ilícitos derivados de ciertas actividades”.



Enfatizó que esto puede vulnerar los derechos de quien incurra en este tipo de hechos al enfrentar una responsabilidad penal, además de perder sus bienes por esta nueva Ley de Extinción de Dominio aun cuando no haya concluido el juicio y se le haya declarado culpable.



“En mi opinión, ese es el punto álgido de esta disposición porque no obstante no se haya emitido una resolución definitiva en la cual se determine si el imputado resultara o no culpable, la autoridad puede disponer de ellos (sus bienes) de manera anticipada, lo cual evidentemente vulnera varios principios de derechos humanos como la presunción de inocencia”, explicó el abogado Ricardo Martín.



El seminario se complementó con una exposición de Jorge Áyax Cabello Hernández, especialista fiscal.