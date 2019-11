‘Ley de infancia Trans’ será debatida antes de su aprobación

Ciudad de México.- Entrevistada por Yuriria Sierra, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la llamada "Ley Trans" iniciativa de ley para que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar de género en la Ciudad de México, se encuentra en consulta para generar un debate informado sobre su aprobación.



“Yo he pedido al congreso que se pueda consultar a organizaciones que defiendan los derechos de los niños y las niñas y que se abra el debate antes de aprobar”, expresó la mandataria local.



Esta iniciativa también plantea que un juez deberá entrevistar al menor para que éste le manifieste su voluntad libre e informada a cambiar de género.



“Me parece que es importante proteger, sobre todo la homofobia, la transfobia, la violencia que sufren los niños que quieren vestirse de una manera distinta o que tienen alguna orientación que tiene que ver con temas trans, es importante que la sociedad, conozca, discuta, que no se genere una confrontación porque no hay conocimiento”, aseguró Sheinbaum Pardo.



Sobre el decreto de alerta por violencia en contra de las Mujeres en la Ciudad de México, la mandataria capitalina precisó que se trabajó durante meses para generar una estructura que acompañe y pueda dar resultados.



“Mandamos una nueva iniciativa al Congreso de la Ciudad del registro público de agresores sexuales que tengan sentencia firme, eso significaría que un agresor sexual que fue sentenciado va a aparecer en una plataforma para que todo mundo conozca quién es, esto lo tomamos de varias ciudades y países del mundo que lo tienen en estados Unidos, España en algunas Ciudades y ha servido para disminuir la violencia a las mujeres”, recalcó.



Respecto a la presencia de policías para la marcha convocada el 25 de noviembre, Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno no reprime ni criminaliza los movimientos sociales.