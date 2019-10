Leyendas contadas por niños; asustarán en el escenario

“Para la compañía y para mí esto es muy importante. Para mí como director es un trabajo enorme y que me llena de satisfacción el representar mis obras en ciudades del país, ahora montarla en una plataforma internacional es una gran proyección para el trabajo que estamos haciendo en Talento, si a eso le sumamos que es una obra inédita e inspirada en las tradiciones y en las historias que nos cuentan desde niños, eso se acrecenta”.

es el nombre de la obra quepresentará el próximoEn ese montaje, los pequeños histriones llevan un poco de Saltillo a la ciudad detrás del río Bravo en forma de leyendas que todos conocen, apuntódirector de la obra a Zócalo.Invitados por la Austin Sister Cities International, Talento Teatro intenta dar a conocer esa profunda relación que los saltillenses tienen con sus historias fundacionales, aquellas que se cuentan de noche y a la luz de una fogata, esas que relatan las oscuras acciones que personas llevaron a cabo y los convirtieron en monstruos, o aquellas leyendas que acercan el más allá a esta realidad, aunque todo suavizado para el disfrute de los más pequeños.Entre esas representaciones que se tendrán sobre el escenario destacan Rosita Alvírez, La Delgadina, Mónico y El Vaquero del Tex-Mex, algunas antiguas y otras contemporáneas, pero todas actualizadas a los temas de la sociedad, ya que uno de los motivos de esas historias es reflejar el mundo.“Maquiné nuevas versiones de estas leyendas con las cuales quedé muy contento porque pudimos aterrizarlas a temáticas infantiles, en donde existen algunos temas que son tendencia con los niños como el bullying, o la alimentación sana.Se hizo un replanteamiento de los personajes para acercarlas a los niños”, comentó Valdés, quien agregó que muchos niños han entrado en Talento por esta obra que busca transmitir también otro punto de vista sobre el Día de Muertos, las tradiciones familiares y demás, alejadas de la perspectiva que ha ofrecido la película Coco, como explicó entre risas el dramaturgo.Un Extraño Sueño no es una pieza nueva, ya que inició hace cinco años con una beca con la cual Valdés recibió el apoyo del director Andrés Carrasco, quien lo guió en ese camino de innovar y actualizar estas terroríficas historias. Además de eso, la obra representó a Coahuila en la Muestra Nacional de Teatro en Tabasco, durante 2014 y que el año pasado tuvo un reestreno.Austin y Saltillo son ciudades hermanas, comparten muchas actividades culturales para tejer puentes que refuercen esos lazos que buscan acrecentarse en otros sentidos como el económico y el social, pero en el aspecto meramente cultural, el llevar una pequeña parte de lo que se es como comunidad a otro lado, representa un orgullo, explicó el director de la Pastorela Coahuila.“Es importante resaltar eso porque es una obra totalmente saltillense en la que se proyecta lo que somos como ciudad, no es una obra que se haya presentado antes en Broodway ni nada, sino que es algo nuestro que nos permite un contacto con otro país en el que quizá, en un plazo no muy largo, nos permita seguir llevándoles contenido”, explicó el autor de Mis Niños Migrantes, otra obra teatral que le gustaría representar en Austin, de la cual apuntó que “son obras que se cuentan desde la perspectiva de un mexicano y con una gran calidad que habla del talento con los niños y terminan con los estereotipos que siempre existen”, concluyó Alonso.Un Extraño Sueño tendrá dos presentaciones en Austin, Texas, y es un primer paso para seguir mostrando el esfuerzo que Talento lleva a cabo para que el musical hecho por niños crezca en la ciudad, comentó el director.