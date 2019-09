Liberación de 24 implicados en caso Iguala huele a podrido: Encinas

Ciudad de México.- La liberación de 24 policías municipales implicados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es una afrenta a la sociedad y muestra que el Sistema de Justicia del país huele a podrido, afirmó este domingo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.



"Estas resoluciones es una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a justicia de nuestro país. Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad.



"Y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido; ya es el momento de hacer cambios profundos para que garantizando los derechos humanos de las personas presuntas responsables de la misión de los delitos, también se dé cuenta del derecho de las víctimas, pero también del fin de la impunidad”, afirmó Encinas, en conferencia.



'SABADAZO'



El encargado de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa indicó que el Juez Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tamaulipas, aprovechó el “puente de Independencia” para ordenar la liberación de 24 implicados.



"El día de ayer (14 de septiembre), en la vieja práctica del sabadazo, en día de puente y en una resolución que no firma el juez sino quien firma es la secretaria de Acuerdos, Adriana Ruvalcaba Velázquez, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, el señor Samuel Ventura Ramos, del cual no encontramos fotografía ni registro alguno en las páginas del Poder Judicial, e incluso del propio juzgado que encabeza, dictó la libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes”, comentó Encinas.



Entre los liberados se encuentran policías municipales de Iguala, de Cocula y de Huitzuco, así como integrantes de los grupos criminales identificados como Guerreros Unidos y Los Bélicos.



De los 24 liberados por desaparición forzada, sólo Jesús Parra Arroyo, Alejandro Mota Román, Héctor Aguilar Ávalos, Oscar Augusto Pérez Carreto, Santiago Socorro Mazón Cedillo, Alejandro Lara García, Edgar Magdaleno Navarro Cruz y Abraham Julián Acevedo Popoca, integrantes de Los Bélicos, permanecerán en prisión por tener procesos pendientes.



De esta forma, de las 142 personas detenidas como presuntas responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hasta el momento se han puesto en libertad a 77 involucrados.



CONTRA MURILLO KARAM Y ZERÓN DE LUCIO



El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Encinas, reiteró que se fincarán cargos en contra del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio y del primer encargado de las investigaciones del Caso Ayotzinapa, José Aarón Pérez Carro.



De acuerdo a lo declarado ayer por la Fiscalía General de la República (FGR), ésta presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con su responsabilida en el desarrollo de la investigación.



En particular contra los señores Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro, que era el titular de la Unidad Especial para el Caso de Ayotzinapa, en esos momentos de la mal llamada ‘Verdad Histórica’, dijo Encinas



RECLAMAN INDEMNIZACIÓN



El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación informó que algunos de los policías municipales ya han comenzado a presentar recursos para reclamar indemnizaciones, lo que calificó como una burla.



Estamos llegando al extremo en donde policías municipales liberados, indebidamente están solicitando una indemnización de un millón de pesos al Ayuntamiento de Iguala, de ese nivel es la burla”, afirmó Encinas.