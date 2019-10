Liberación de Ovidio fue una orden viril y sensata de AMLO: abogado

Culiacán, Sin.- Mediante una rueda de prensa que la familia de 'El Chapo' convocó, agradecieron a AMLO la liberación de Ovidio Guzmán, luego de una violenta jornada en Culiacán.



El abogado señaló que la liberación de 'El Chapito' fue una orden viril y sensata, por parte de el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Asimismo, señaló que se desconoce en qué lugar estuvo el hijo de ‘El Chapo’ durante las cinco horas que estuvo retenido.



De la misma manera, calificó al mandatario como “muy humano y cristiano” y extendió su agradecimiento a todo el equipo de seguridad nacional.



El abogado Juan Pablo Badillo Soto develó que las autoridades que quisieron realizar la detención no contaban con la orden de localización y presentación con fines de extradición, por lo que no pudieron arrestarlo.



A pregunta expresa de un reportero, el abogado señaló que la orden de aprehensión y extradición se giró tanto para Iván Guzmán como para Ovidio Guzmán, ambos hijos de 'El Chapo' Guzmán.



Para finalizar, el defensor José Luis González Meza, comentó que la detención y liberación de Ovidio Guzmán no altera la posición de ‘El Chapo’ sobre la entrega de sus bienes a México.







Con información de Reporte Indigo