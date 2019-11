Liberan a Lula da Silva de prisión

#ENVIVO | Liberan a Lula da Silva, ex presidente de #Brasil, arrestado en abril del año pasado



Síguelo por #Periscope https://t.co/HZ2UR5S0fA — Milenio.com (@Milenio) November 8, 2019

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , salió de prisión luego de que un, tras permanecer 19 meses encarcelado por corrupción.Horas antes de la liberación, el equipo de defensa de Lula presentó la solicitud en una corte en Curitiba, donde el ex mandatario fue detenido en abril de 2018.El ex presidente fue recibido porafuera de la prisión, lugar en el que ofreció un mensaje.