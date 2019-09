Líder de 400 Pueblos pide juicio político contra Jorge Winckler

Ciudad de México.- César del Ángel Fuentes, líder de los 400 Pueblos, acudió al Congreso de Veracruz para denunciar y solicitar un juicio político contra el ex gobernador Miguel Ángel Yunes y el fiscal separado del cargo, Jorge Winckler Ortiz.



El líder de la agrupación acusó a Yunes y Winckler de encarcelamiento injustificado, fabricación de delitos e incumplimiento de un deber legal, todos en su perjuicio.



Recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ordenó que lo indemnizaran por haber sido detenido de manera arbitraria durante la administración del ex gobernador Patricio Chirinos, en la que Yunes Linares era secretario general de Gobierno.



Acusó que Winckler no aceptó ni acató la recomendación, por lo que estuvo preso en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, durante la administración pasada.



“Vine a presentar petición de juicio político en contra de Jorge Winckler y Miguel Ángel Yunes Linares (...) El fiscal se negó a cumplir con una recomendación de Derechos Humanos en donde estaba involucrado Yunes Linares sobra violaciones a mis derechos humanos, cuando él estuvo de secretario de Gobierno con Patricio Chirinos"."La segunda es la vinculación a proceso que me hicieron, que me tuvieron en la cárcel dos años violando mis derechos de salud y garantía constitucional, pues tengo más de 70 años y haberme configurado supuestos delitos de motín y estragos que no pudo comprobar (...) Me fabricó varios procesos, tengo las pruebas”, explicó.



César del Ángel entregó en la Secretaría General del Congreso la solicitud de juicio político.