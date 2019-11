Lilian Borja se enfrenta con reto mayúsculo

Saltillo, Coah.- El Comba Jiu Jitsu Worlds arribará a Monterrey este 23 de noviembre, un evento innovador de artes marciales que contará con la presencia de la saltillense Lilian Borja, quien tendrá enfrente un reto importante.



La representante del equipo Evolve BJJ & Muy Thai se verá las caras ante Peal González, ex eleadora del UFC quien estuvo presente en el UFC 2010 Daniel Cormier vs Anthony Johnson 2 y el UFC 2016 Tony Ferguson vs Kevin Lee, además de contar con experiencia en Invicta FC, semillero femenil de la máxima empresa de artes marciales mixtas.



Borja Márquez, nacida en Monterrey y radicada en Saltillo, cuenta con amplia experiencia dentro del jiu jitsu. Dentro de sus logros más destacados están los dos oros en el Abierto Internacional IBJJF celebrado en la Ciudad de México en el 2016 y 2017.



El Combat Jiu Jitsu Worlds es un concepto creado por Eddie Bravo, instructor de jiu jitsu que ha tenido a su cargo a peleadores de la talla de Tony Fergus, Kelvin Gastelum, entre otros, quien hizo una mezcla de agarre y combate que ha generado altas expectativas en los amantes de las artes marciales.



Esta magna función a celebrarse en el Parque Fundidora, contará con peleas especiales, las cuales será protagonizadas por Nino Marroquín frente a Tito Castro, además del choque entre Ricardo “Loco” Arreola frente a Iván Pérez; toda la cartelera será transmitida en vivo a través de UFC Pass.