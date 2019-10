Linda Hamilton, feliz de revivir a Sarah Connor en Terminator

"Pensé que ‘Sarah’ estaba acabada, que ya era todo, pero el hecho de que ha pasado mucho tiempo y ahora soy una mujer mayor, me hizo retomar la película. ‘Sarah’ tenía que aparecer y hacer lo que se tiene que hacer por el futuro", expuso.



"Porque tuve conmigo a mi equipo soñado. Fue difícil, pero fue una gran fuerza femenina junto con Natalia Reyes y Mackenzie Davis, pero también con Arnold, Gabriel y Diego. Gracias a Dios que estaban aquí", resaltó.



"Tuvimos muchos ensayos con armas, durante varias semanas. Lloré mucho el primer día de rodaje porque estaba feliz de estar en el set, pero luego ya me quería ir", relató la actriz de 63 años de edad.



"Las producciones de hoy cada vez son más grandes y difíciles de hacer, pero es emocionante. Es la primera vez en mi carrera que me veo y dije: I’m bad ass!".



La actriz estadunidense Linda Hamilton, ícono hollywoodense de una de las sagas fílmicas de acción más relevantes a nivel mundial, fue contundente al decir que estaba "borracha" cuando aceptó protagonizar "Terminator: Destino oculto"."Estaba borracha", respondió entre risas a la conductora Ileana Rodríguez "La Reclu", cuando le preguntó por qué volvió al cine a través del afamado personaje Sarah Connor.Durante su paso por la alfombra gris, con motivo de la premier en México de la séptima producción de la franquicia, Hamilton dijo que no sabía lo que estaba pensando cuando aceptó, pues este filme ha sido el más complejo que le ha tocado realizar.Hamilton, quien ha participado en cuatro entregas de "Terminator", indicó que esta vez, pues aunque fue duro el trabajo, lo pasó genial.Aclaró que no tuvo problema porque fueran tres personajes femeninos en los roles estelares, y les dio la bienvenida tanto a la colombiana Natalia Reyes como a Mackenzie Davis, no sólo porque dijeron ser sus fans, sino porque notó que son actrices muy preparadas.Adelantó que "Terminator: Destino oculto" tiene tres veces más acción que los filmes anteriores en los que participó ("The Terminator", 1984; "Terminator: Judgment Day", 1991 y "Terminator Salvation", 2009). En esta última sólo colaboró con su voz.Finamente, mencionó no saber qué es lo que el público puede esperar del nuevo largometraje, pero aseguró que "son personajes brillantes, temerarios y verdaderamente fuertes, son geniales. La historia nos regresa a las dos primeras".Además de Linda Hamilton, la noche de este domingo los actores Natalia Reyes, Mackenzie Davis y Diego Boneta junto con el director Tim Miller, también recorrieron el tapiz gris colocado en conocida plaza comercial de Naucalpan en el Estado de México.Durante su paso firmaron autógrafos, saludaron de mano a sus fans y se tomaron selfies con ellos. "Terminator: Destino oculto" se estrenará el 1 de noviembre próximo a nivel nacional.